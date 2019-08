Paulo César Norões: Prefeito faz curso em Harvard

Roberto Cláudio está mais uma vez nos Estados Unidos, desta vez para participar de curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, na Universidade de Harvard. Vale destacar que o prefeito viajou como convidado da universidade e do Instituto Maria Cecília Vidigal, com todas as despesas da viagem e do curso pagas. As secretárias municipais Joana Maciel, da Saúde, e Dalila Saldanha, da Educação, também participam desse curso.

Referência

Fortaleza, pelo visto, virou referência internacional nas políticas públicas para a primeira infância. Além do prefeito, a primeira dama Carol Bezerra foi igualmente convidada pela Universidade de Columbia, também nos Estados Unidos, para atuar como pesquisadora visitante, o que deve ocorrer ainda neste ano.

Assistência social

Carlos Felipe (PCdoB) é um dos deputados engajados na Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que será lançada no auditório João Frederico Ferreira Gomes, na Universidade do Parlamento, durante reunião descentralizada do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), nos próximos dias 13 e 14 de agosto.

O que é suas?

Um sistema caracterizado pela gestão compartilhada e o cofinanciamento das ações pelos três entes federados, com controle social exercido pelos Conselhos de Assistência Social dos municípios, Estados e União. No Suas, as ações da Assistência Social são organizadas tendo como referência o território onde as pessoas moram, considerando suas demandas e necessidades.

Na casa do povo

Tribunal Regional Eleitoral inaugura amanhã mais um local de atendimento para a revisão biométrica, em Fortaleza. O posto será entregue pelo presidente do TRE-CE, desembargador Haroldo Máximo, às 9h30 da manhã, no térreo da Assembleia Legislativa. Vale lembrar que o cadastramento biométrico é obrigatório em Fortaleza e mais 54 municípios. Quem não fizer o cadastro, além de não votar, dentre outras coisas não recebe o Bolsa Família, não tira passaporte, não faz matrícula em instituições públicas de ensino e, se for servidor público, não recebe o salário.

Assessoria de imprensa dos Correios informa que as negociações entre a estatal e os trabalhadores continuam mediadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. E que, dessa forma, não há greve e a prestação de serviços segue normal. Melhor assim!

Deputado estadual Leonardo Araújo esclarece que vai aproveitar o período de licença não remunerada para se dedicar à organização do MDB e estruturação das bases políticas para as eleições municipais de 2020. Quem assume é Davi Macedo, filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundão