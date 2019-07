Paulo César Norões: Por menos poluição visual

Basta olhar ao redor em Fortaleza para flagrar uma infinidade de anúncios de venda e aluguel de imóveis, através de placas, letreiros, faixas e cavaletes. Não só enfeia a cidade como é uma contravenção.

Para combater a prática, a Agência de Fiscalização em Fortaleza (Agefis), o Conselho Regional de Corretores de Imóveis 15ª Região Ceará (Creci) e a Associação das Empresas Administradoras de Condomínios (Adconce) fizeram um pacto para fiscalizar, autuar e remover essa forma de propaganda e publicidade não licenciada. Não é a primeira tentativa de resolver esse tipo de problema. É esperar que desta vez funcione. A cidade agradece!

Obras hídricas

Por solicitação do gabinete do deputado Audic Mota (PSB), acompanhada pelo vereador Emanuel Marinho, Parambu vai receber a visita de técnicos da Superintendência Estadual de Obras Hidráulicas (Sohidra) para realização de estudos geofísicos, visando a perfuração e instalação de poços profundos. A Sohidra garante, já em agosto, a instalação de poços profundos e estudos sobre dessalinização da água em algumas unidades.

Pena máxima

Por entender que o estupro é um dos crimes mais cruéis e covardes que podem ser praticados contra outra pessoa, o deputado federal Heitor Freire (PSL) apresentou o Projeto de Lei 4071/2019, que considera agravante o estupro de vulnerável quando praticado por quem, por parentesco ou atividade profissional, tinha o dever de proteção da vítima. O texto do PL sugere o aumento de um terço ou até a metade da pena. O crime de estupro tem a pena máxima da legislação brasileira, podendo chegar a até 30 anos em regime fechado. O projeto de Freire aguarda o despacho do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Ouvindo o povo

Roda de Conversa do PSDB visita, neste sábado, o bairro Curió, na zona sul de Fortaleza. "Nós vamos repetir estas rodas de conversa em vários bairros da capital até o fim do ano", declara o presidente do PSDB Fortaleza, Carlos Matos, pré-candidato a prefeito nas eleições municipais de 2020.

Filiação

Depois de muito disse-me-disse, a volta da vereadora Larissa Gaspar ao PT está consumada. E será festejada em ato de filiação nesta terça-feira, na sede do partido, na Avenida da Universidade. Com Larissa, o PT passa a ter três representantes na Câmara de Fortaleza.

Na última quarta-feira, registramos pré-candidatura de Emília Pessoa a vereadora. A tucana, no entanto, ensaia voo mais alto. Deverá ser candidata do PSDB à prefeita de Caucaia. Emília integrou, como vice, a chapa do General Theophilo, na eleição de 2018 de governador

Senador constituinte Mauro Benevides usou as redes sociais para externar votos de pesar ao senador Eunício Oliveira pela passagem de seu genro, César Matos Pires, que era também neto de Antonio Carlos Magalhães, contemporâneo de Mauro no Senado