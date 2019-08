Paulo César Norões: Pontos positivos

No fórum promovido pela Folha de São Paulo, o governador cearense Camilo Santana ganhou elogios de professores/doutores da PUC e da UFRJ, universidades do Rio de Janeiro, pelo fato de estar indo na contramão do Governo Federal, que está cortando bolsas de apoio à realização de pesquisas científicas.

Dentre as iniciativas do Ceará, Camilo destacou no fórum o Programa Cientista-chefe, que coloca doutores das universidades dentro das secretarias da administração estadual. Na área da Segurança Pública, por exemplo, eles ajudaram a desenvolver o Spia, programa de monitoramento, que tem ajudado a reduzir a criminalidade no Ceará e que será copiado em âmbito nacional pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro.

Arrumando a casa

Presidente do MDB Ceará, o ex-senador Eunício Oliveira recebeu, na manhã de ontem, o deputado estadual Leonardo Araújo e a representante do MDB Mulher Ana Paula Araújo para discussão sobre os Diretórios Municipais da sigla no Estado e tratativas sobre as eleições de 2020.

Antiprivatização

Deputados estaduais e sindicalistas, liderados por Elmano de Freitas (PT), organizam um grupo de trabalho para esclarecer a população sobre consequências da privatização de estatais, por parte do Governo Federal. "Vamos mobilizar a população e sensibilizar senadores e deputados federais para barrar esse projeto", diz Elmano.

Quém é quém

Também integrarão o grupo de trabalho os deputados Augusta Brito (PCdoB), Renato Roseno (Psol), Acrísio Sena (PT), Moisés Braz (PT), Carlos Felipe (PCdoB), e os pedetistas Evandro Leitão, Jeová Mota e Marcos Sobreira, além de representantes de sindicatos.

Ensino e Segurança

Aprovados, ontem, na Comissão de Educação da Assembleia, dois projetos do deputado Nizo Costa (PSB). O de n° 172/19 propõe o Programa Escola Segura, que busca proporcionar mais segurança aos alunos, colaboradores e professores, e o de n° 233/19 institui a política de ensino médio em tempo integral na Escola de Ensino Médio Luiza Távora, no município de Jucás.

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB), relator da reforma da Previdência no Senado, teve encontro com representantes das centrais sindicais, com os quais discutiu temas como aposentadoria especial, tempo de contribuição e a PEC paralela sugerida por ele no relatório da reforma da Previdência

O Tucano reafirmou no encontro o compromisso de tramitação célere da proposta na Casa, conforme prometeram os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).