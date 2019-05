Paulo César Norões: Políticas sobre drogas

O senador cearense Eduardo Girão (Pode) completou 100 dias de mandato, nesta semana, comemorando a aprovação da Lei de Políticas sobre Drogas, de autoria do ex-deputado e atual ministro da cidadania, Osmar Terra. O projeto, engavetado há quase dez anos, reforça o papel das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes, endurece a pena de acusados de liderar facções criminosas além de facilitara internação involuntária.

Entusiasta da cultura antidrogas e defensor dos movimentos pró-vida, o senador cearense classifica a matéria como uma das de maior importância para o Brasil. "Enquanto nós estamos conversando aqui, trocando ideias, existem famílias e famílias sofrendo com dependentes químicos, chorando nas ruas, sem um caminho a encontrar". O senador Álvaro Dias, presidente do Podemos, elogiou e reconheceu a contribuição de Girão para o resultado.

Foco na mobilidade

A Prefeitura de Fortaleza continua focada na mobilidade e na transferência das famílias que moram em áreas de risco. A cartada mais ousada será no Titanzinho e Serviluz, de onde o prefeito vai transferir cerca de 1.500 famílias para moradias novas nas proximidades. A favela será transformada em avenida. O projeto ousado vai integrar o Titanzinho ao Projeto Orla, ligando a Avenida Beira Mar à Praia do Futuro. Todo percurso será olhando para o mar. O setor imobiliário e de gastronomia serão os maiores beneficiados.

Mordomo do abolição

O chefe da Casa Civil, Élcio Batista, está fazendo política, ainda que de forma discreta. Claro, tem a ajudinhas do chefe, o governador Camilo Santana. Todos os prefeitos, deputados e lideranças políticas, antes de bater na porta de Nelson Martins e de Camilo, passam pela agenda de Élcio Batista. Quando o assunto é Fortaleza, o filtro é maior. Nos últimos dias, vereadores da Capital visitaram o Abolição. O deputado Fernando Hugo será contemplado com a reforma do Mercado da Messejana.

Papel do Dr. Sarto

Longe da discussão sobre a sucessão municipal, o presidente da Assembleia, deputado Sarto, surge como o número um na lista do PDT. Bom de debate, boa oratória e com serviço prestado em Fortaleza, é o nome apontado pelos deputados e vereadores do partido para enfrentar o Capitão Wagner e uma candidatura petista. Sarto sempre fez política em Fortaleza. Atua fortemente em bairros como Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Messejana, Centro, Pirambu, Conjunto Ceará e Bom Jardim.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a responsável pela realização do concurso público para provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O próximo passo será a publicação do edital, prevista ainda para este semestre

De olho na Transposição do São Francisco, deputado Guilherme Landim dará continuidade ao trabalho iniciado pelo pai, Wellington Landim, na presidência da Comissão Especial de Acompanhamento da Transposição

