Paulo César Norões: Petrobras Privatizável?

General Luiz Eduardo Ramos, que assumiu o lugar do também general Santos Cruz, no comando da Secretaria de Governo da Presidência, já chegou com declarações capazes de causar comichões nos nacionalistas de plantão. Ramos disse que as Forças Armadas não são contra a venda de estatais, a preocupação delas deve ser proteger o território nacional: "Somos muito ciosos das nossas fronteiras, dos nossos valores", disse ele. Essa liberalidade chama atenção quando vinda dos militares, outrora nacionalistas, sobretudo nos 21 anos nos quais se estabeleceram no Palácio do Planalto. A nova postura privatista não poupa nem a joia da coroa. Até a intocável Petrobras pode ser vendida. "Vai ser melhor pro Brasil? Tô dentro! Quero que o Brasil dê certo. O que não dá é que com tanta coisa para construir nesse Brasil venha uma cambada de safado para roubar e saquear o Brasil", justifica o general.

Hablas español?

Mais uma boa notícia para o turismo cearense a chegada das rotas Fortaleza-Madri e Madri-Fortaleza, a partir de dezembro deste ano. O próprio governador Camilo Santana soltou a notícia na tarde de sexta, logo após assinar, na capital espanhola, o acordo entre o Governo do Ceará e Grupo Globalia. Louve-se o trabalho de formiguinha do secretário Arialdo Pinho, do Turismo, que tem se revelado um grande articulador.

Convite aceito

Alceu Moreira (PMDB-RS) presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio da Câmara Federal, que conta com mais de 300 deputados - hoje a mais representativa da Câmara - aceitou convite do deputado tucano Roberto Pessoa para prestigiar o São João de Maracanaú.

Primeira-Dama

Michele Bolsonaro, cujo pai é cearense de Crateús, será cidadã de Fortaleza a partir desta segunda-feira (24). A sessão solene para a entrega do título será às 14h, não na Câmara Municipal, mas no Colégio Militar de Fortaleza. A homenagem nasceu de decreto legislativo de autoria da vereadora Priscila Costa.

Palestra

O Instituto do Ceará - Histórico, Geográfico e Antropológico, através do seu presidente, o ex-governador Lúcio Alcântara, está convidando jornalistas, radialistas, comunicadores de uma maneira geral, intelectuais, professores e alunos, e quem mais se interessa pelo assunto, para a palestra "Reestruturação Sócio Espacial do Ceará", do professor Doutor Luís Carlos Lima. Às 15 horas, do próximo dia 25, na sede do Instituto.

Será na próxima terça-feira, às 15h, a audiência pública para debater a regulamentação da atividade "off-road" no Ceará, por iniciativa do deputado Evandro Leitão, atendendo pedido dos diversos clubes que reúnem os proprietários desses veículos

Objetivo é definir os trechos permitidos para os passeios nas praias e dunas, para que a prática seja segura para motoristas e pedestres, e também não cause danos ambientais. A regulamentação acabaria, por outro lado, com os conflitos ora verificados no que se refere à fiscalização.