Paulo César Norões: Pelo fim dos benefícios

Eduardo Girão (Pode) chegou ao Senado com um discurso em favor de uma nova política, que incluísse o fim de privilégios no poder público, em todas as suas esferas. Começou dando o exemplo, ao abrir mão de carro oficial e outras regalias que teria direito como senador. Agora, ele é o relator de um projeto de iniciativa popular que extingue uma série de benefícios, como pensões, seguranças, carros oficiais e planos de saúde a ex-presidentes e ex-governadores.

Pode virar lei

O projeto foi acolhido pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e pode virar uma Proposta de Emenda à Constituição. Girão estendeu a perda de benefícios a ex-parlamentares. Agora vem o mais difícil: conseguir 27 senadores (1/3 do Senado) dispostos a cortar na própria carne para que a PEC vingue e passe a tramitar. Empolgado, Girão já disse que, se for preciso, vai de gabinete em gabinete em busca dessas assinaturas.

Auditoria científica

A CPI proposta pelo deputado Heitor Férrer (SD) para investigar a vulnerabilidade da pavimentação das rodovias estaduais não vai sair, por falta de assinaturas suficientes. Entretanto, o estardalhaço feito pelo parlamentar não terá sido em vão. O Tribunal de Contas do Estado convocou a Universidade Federal do Ceará para obter uma análise científica da qualidade da pavimentação asfáltica nas estradas cearenses.

Como será

A ideia é reunir a expertise do TCE em auditar e da UFC em equipamentos e pesquisas. A UFC indicou nove doutores para, junto com os auditores do TCE, descobrirem se há falhas de projeto, má execução da obra ou baixa qualidade do material. "Se houver diferença entre o projeto original e o que foi contratado, o TCE tem a missão de investigar e tomar as medidas cabíveis", disse o presidente Edilberto Pontes.

Biometria

Tribunal Regional Eleitoral reúne nesta terça-feira (3) a imprensa para anunciar estratégia para acelerar o cadastramento biométrico no Ceará. Muita gente ainda não fez e o prazo termina no dia 30 de novembro.

Ministério Público Federal, em Santarém, comunicou ainda no dia 7 de agosto ao Ibama do Pará que produtores rurais planejavam iniciar onda de queimadas na amazônia. Mas, o Ibama teria feito ouvido de mercador. Resultado: as queimadas se transformaram numa crise internacional que chamuscou Brasília.

Assembleia Legislativa realiza, nesta terça, às 18h, sessão solene para celebrar os 40 anos da aprovação da Lei da Anistia. Iniciativa dos deputados Renato Roseno (Psol) e Carlos Felipe (PCdoB).