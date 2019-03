Paulo César Norões: PDT ficará contra a reforma

Foi de certa forma surpreendente a decisão do PDT de rejeitar a reforma da Previdência proposta pelo Governo Bolsonaro. Pelas movimentações dos pedetistas, parecia claro que o partido iria ao menos discutir pontos divergentes e propor alternativas. Afinal, o próprio Ciro Gomes defendeu na campanha presidencial a necessidade de uma reforma. Cearense André Figueiredo, reeleito vice-presidente do PDT, defende que a reforma não acaba com privilégios e, sim, prejudica diretamente a classe trabalhadora. "Um professor que ganha hoje em torno de R$ 2.300 vai se aposentar com pouco mais de R$ 1.300. Isso é uma perversidade. Além disso estão querendo acabar com o emprego formal com essa nova modalidade de carteira de trabalho verde e amarela". Com a posição do PDT, deputado Mauro Filho deve ser descartado para a presidência da Comissão Especial da Câmara que discutirá a reforma.

Perda de tempo

Apesar de crítico de Bolsonaro, o senador Tasso Jereissati (PSDB) teme que os desencontros do Governo acabem por inviabilizar a reforma da Previdência. Para Tasso, nunca houve momento tão propício, mas Bolsonaro não ajuda. "Ele está fomentando a discórdia. É a antítese do que um presidente quer para o seu Governo", disse.

Será que sai?

Para quem andava eufórico com uma possível CPI para apurar desmandos no STF - a chamada CPI da Lava Toga -, o posicionamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi uma ducha de água fria. Alcolumbre nem cogita levar adiante qualquer tentativa de investigação contra o Supremo. "Não é o momento para discutir isso no Brasil. Não podemos criar um embate desnecessário entre os Poderes", justificou o senador amapaense.

Água doce

Em entrevista ao Canal Leda Nagle, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho mais novo do presidente, revelou que acompanharia o pai numa possível reeleição. Mesmo pensamento do vice-presidente Hamilton Mourão numa entrevista à Andréia Sadi, da Globo News.

Por causa da mulher

Os altos números de boletins de ocorrência registrados por mulheres vítimas de violência na Delegacia de Defesa da Mulher, no Crato, levou o deputado estadual Marcos Sobreira (PDT) a pedir ao governador Camilo Santana a construção da Casa da Mulher Cearense naquele município, baseada em projeto similar, implantado em Fortaleza.

Em evento da Associação dos Funcionários do BNB em defesa do banco, ontem, o deputado Acrísio Sena (PT) sugeriu articulação das assembleias legislativas do Nordeste. "Precisamos gerar um movimento entre os parlamentos para discutir a pauta de desenvolvimento da região e rebater qualquer tentativa de destruir instituições que nos são essenciais, tais como o BNB, o Dnocs e a Sudene", afirmou o parlamentar.

Quem também se insurgiu contra a ausência de defesa ao Dnocs na carta dos governadores do Nordeste, foi o presidente da Academia Cearense de Engenharia e ex-presidente do Crea, Victor Frota Pinto. "Indispensável para a continuidade da relevante missão institucional para qual foi criado há cem anos", disse Victor Frota.