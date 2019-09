Paulo César Norões: Paulo Guedes em Fortaleza

Paulo Guedes é um bom comunicador. Fala fácil, sem rodeios e, mesmo num tema complexo como a economia, se faz entender, tanto por especialistas como por leigos. Na primeira aparição no Nordeste desde que tomou posse, o ministro da Economia, falou por quase duas horas para um grupo na maioria formado por empresários.

Entre os políticos na plateia, o senador Tasso Jereissati, o prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Câmara de Fortaleza Antonio Henrique e o secretário de Planejamento e Gestão do Estado Mauro Filho.

A Tasso, Guedes dirigiu elogios pelo trabalho criterioso na elaboração do relatório da reforma da Previdência no Senado, que reincluiu estados e municípios no texto. Lamentou, no entanto, a desidratação da proposta.

Prazo de validade

Apesar de otimista com o andamento da reforma da Previdência no Congresso, Paulo Guedes diz que o ideal seria a proposta original do Governo ser aprovada na íntegra. "Não há alternativa. Ou vai para sistema de capitalização ou a cada cinco anos vai ter que fazer isso que acabamos de fazer agora. Não é solução definitiva, só simplesmente limpou o horizonte por 15 anos."

Ideias Semelhantes

Sobre a liberação de até 500 reais do FGTS aos trabalhadores ativos, Guedes contou que o valor foi calculado baseado em dívidas de milhões de pessoas de baixa renda inscritas no cadastros do SPC/Serasa - grande parte do Nordeste. Uma chance de limpar o nome e voltar a ter crédito. "É uma ideia simples, de grande alcance social, e que ainda ajuda a aquecer a economia. Aliás, tem gente aqui que pensou algo parecido", disse o ministro, olhando para Mauro Filho, o economista de Ciro Gomes, que em 2018 prometia limpar o nome de 63 milhões de brasileiros caso virasse presidente.

Maus modos

Paulo Guedes critica a mídia por dar mais espaço ao que ele chama de 'maus modos' de Bolsonaro do que às ações positivas do Governo. Aí vai pelo mesmo caminho do chefe e faz piada de mau gosto sobre a aparência da primeira-dama francesa Brigitte Macron: "O presidente falou a verdade, ela é feia mesmo". Para depois, em nota, se desculpar pela brincadeira...