Paulo César Norões: Parlamento fortalecido

Sem entrar no mérito se a reforma da Previdência aprovada é a ideal ou não, é forçoso reconhecer o excelente trabalho do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) na condução de todo o processo que culminou com a votação desta quarta-feira. Se já é complicado dirigir a Câmara Federal em tempos de normalidade, imagine no clima beligerante que vivemos, com alto grau de intolerância político-ideológica e tratando de pautas polêmicas e que mexem com a vida e os direitos de muita gente.

A oposição barulhenta e as 'caneladas' da base e até de ministros e do próprio presidente da República desafiaram a habilidade do presidente da Câmara. E ele se saiu muito bem. Ao ver aprovada a reforma, com acachapantes 379x131 no placar, Rodrigo Maia não só conseguiu uma vitória pessoal, posto que era partidário da mesma, mas, principalmente, resgatou o protagonismo do Parlamento, num momento em que a classe política vive uma tremenda crise de credibilidade.

Novos desafios

Antes mesmo de proclamar o resultado oficial, mas já com a certeza da vitória, Rodrigo Maia exortou os deputados a prosseguirem na agenda reformista. A próxima da fila é a tributária, cuja comissão especial já foi instalada. Depois vem a não menos espinhosa reforma política. Essa promete, já que vai estabelecer o novo formato eleitoral do Brasil, mexendo com interesses dos próprios parlamentares.

Nos EUA

Roberto Cláudio está em Nova Iorque. Foi renovar convênio com a Fundação Boomblerg, que financia políticas de mobilidade sustentável e segurança viária em dez cidades pelo mundo, dentre elas Fortaleza. O prefeito estará também na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e na Universidade de Columbia. Na Câmara, fará apresentação de oportunidades de negócios em Fortaleza para investidores. Já na Columbia, Roberto Claudio trata de parceria com a Universidade em projetos de educação infantil. Na ausência do prefeito, assume o vice Moroni Torgan.

Novidade

Presidente da Assembleia e um dos cotados para candidato a prefeito de Fortaleza, em 2020, José Sarto estreia nesta quinta-feira como governador. Camilo Santana tira nove dias para descansar com a família. A vice Izolda Cela, a substituta natural, estará viajando para fazer um curso.

Empresário Severino Ramalho Neto é o convidado desta quinta-feira do Almoço Empresarial da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE). Neto contará sua trajetória nos Mercadinhos São Luiz, do qual é diretor. Na cobertura da Fiec (Salão Aberto), a partir de 12h. A entrada será 1kg de alimento

Nesta sexta-feira, familiares e amigos do médico e poeta José Telles estarão reunidos para o descerramento da placa de inauguração da rua no bairro Guararapes que ganhou o nome dele. Homenagem mais do que justa, registre-se