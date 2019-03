Paulo César Norões: Panorama favorável na CCJ

Pelas contas do presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Felipe Francischini (PSL-PR), o Governo já tem os votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência na comissão. Basta maioria simples entre os 66 membros para a proposta passar. Os governistas, no entanto, querem uma votação com margem mais contundente para chegarem com força na comissão especial que vai analisar o mérito da proposta. Como o projeto que muda as regras de aposentadoria dos militares chega hoje à Câmara Federal, até amanhã Francischini deve anunciar o relator da reforma, cumprindo, assim, o acordo de lideranças.

Prevenção

Deputado federal Capitão Wagner apresentou projeto de Lei para manter longe de escolas, parques e praças públicas infantis pessoas condenadas por crimes de pedofilia. Wagner justifica o projeto como uma medida de proteção à integridade física e psíquica de crianças. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, em seguida, pelo Plenário.

Bolsa Família

Deputado Audic Mota (PSB) aproveitou o dia livre de sessões na Assembleia por conta do feriado de São José para prestigiar o lançamento do Bolsa Família Municipal, em Quiterianópolis, implantado pelo prefeito Dr. Barreto. O programa será totalmente custeado por recursos do Município e é voltado para pessoas carentes. Serão beneficiadas mais de 320 famílias com uma ajuda financeira mensal de R$ 100,00. Quiterianópolis fica no Sertão dos Inhamuns, base política de Audic Mota.

Em Brasília

O livro "Muda Brasil", do economista Eduardo Diogo, terá lançamento na Capital da República na próxima terça-feira, 26 de março, no Superior Tribunal de Justiça, a convite do ministro Raul Araújo, que assina o prefácio. No livro, Eduardo Diogo aborda a democracia nos Estados Unidos, onde estudou entre 2015 e 2018 e acompanhou a eleição de Donald Trump, e faz uma proposta de democracia para o Brasil.

Prioridade

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem (19) o Projeto de Lei 8599/17, que concede prioridade de matrícula a filhos de mulher que sofre violência doméstica. A matéria será enviada ao Senado. O texto aprovado é um substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.