Paulo César Norões: Palanque político do presidente

O futebol tem sido a tribuna onde o presidente Jair Bolsonaro aproveita para testar seu prestígio junto à população. Desde que apareceu no jogo que definiu o Palmeiras (time dele) como campeão brasileiro de 2018, ele tem virado figurinha carimbada em jogos da série A do Campeonato Brasileiro disputados em Brasília. Na Copa América não foi diferente. Bolsonaro, aliás, não se conteve em ocupar o espaço destinado às autoridades. Na semifinal em Belo Horizonte, ele extrapolou. Desceu ao gramado no intervalo de Brasil X Argentina e, cercado de seguranças, deu uma volta olímpica acenando pra galera. Nesse domingo, no Maracanã, o presidente participou, como manda o protocolo, da premiação dos jogadores. Foi aplaudido, mas também foi vaiado. Da maioria dos jogadores, porém, recebeu carinho. E ouviu, inclusive, um coro de 'mito' ao posar com eles com o troféu de campeão. Deve ter voltado pra casa satisfeito. Com o título e por fazer seu 'comercial' político.

Tapeba bom de voto

Ele teve 2.641 votos e foi o décimo candidato mais votado, entre os 23 eleitos para a Câmara Municipal de Caucaia. Weiber Tapeba (PT) é o primeiro índio a ocupar uma cadeira de vereador naquele município da Região Metropolitana. É formado em Direito, mas não abandona as origens, como se percebe na foto acima, onde Weiber dança o tradicional 'toré' com membros de sua tribo, situada às margens do Rio Ceará.

Filha pródiga

Fim de suspense. Vereadora Larissa Gaspar se filia ao PT nesta terça-feira e terá conversas com as principais lideranças em Fortaleza. Ela havia deixado o PPL por conta da fusão com o PCdoB e estava encontrando resistência para voltar ao petismo, especialmente dos vereadores Guilherme Sampaio e Ronivaldo Maia e do ex-vereador Deodato Ramalho.

Contornado

Entraram em campo, no entanto, lideranças como o deputado estadual Acrísio Sena que, com habilidade, apararam as arestas. Para Acrísio, o PT ganha uma vereadora atuante, com relevantes serviços prestados à cidade e com uma trajetória política junto à luta dos movimentos sociais. "Depois da Luizianne Lins o PT volta a contar em seus quadros com mais uma vereadora aguerrida", completa o deputado.

Assembleia legislativa realiza hoje audiência pública para debater nova atribuição da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce), que passa a regular o serviço de transporte coletivo. Iniciativa do deputado Nizo Costa (PSB), que tem se dedicado às demandas do transporte alternativo intermunicipal.

Presidente Rodrigo Maia (DEM) está otimista quanto à aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara Federal. "Com uma boa margem de votos", diz. Votação deve ser amanhã, espera Maia.