Paulo César Norões: Nordeste quer participação justa

Presidentes das assembleias legislativas nordestinas, reunidos no 5° ParlaNordeste, reafirmaram a importância da reforma da Previdência, mas ressaltaram preocupação com causas trabalhistas. Em sua fala, o cearense José Sarto buscou desconstruir o discurso recorrente do presidente Jair Bolsonaro, para quem gestores nordestinos defendem segregação. A verdade, defende Sarto, é que nordestinos são brasileiros e querem participação, mas de forma justa.

Foram discutidos, ainda, o Pacto Federativo, o Marco Regulatório do Saneamento Básico e a criação dos fundos municipais dos idosos. O próximo ParlaNordeste ocorrerá em Alagoas no mês de outubro.

Mais Cocó

O Parque Estadual do Cocó vai crescer. A boa nova é do secretário do Meio Ambiente Artur Bruno. Atende reivindicação de ambientalistas e inclui "uma bela área de dunas", próxima da Cidade 2000. "São oito hectares com bonita vegetação e dunas para fazer parte da poligonal do maior parque natural urbano do Nordeste", disse Bruno.

Cadastramento...

A Assembleia Legislativa, que recebeu um posto de cadastramento biométrico em sua sede, fará na próxima terça-feira, 13, às 14h30, Audiência Pública sobre o tema, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo deputado Antonio Granja. O requerimento é do deputado José Sarto, presidente da Casa.

...Necessário

O cadastramento biométrico em Fortaleza vai até 29 de novembro deste ano. Dos 1.778.046 eleitores, 746.727 ainda não o fizeram. Sem ele, o eleitor fica impedido de realizar algumas atividades da vida eleitoral e civil. Além da Capital, é obrigatório fazer o cadastramento biométrico em mais 54 municípios cearenses, com datas de encerramento variadas (consulte a lista em www.Tre-ce.Jus.Br).

Favas contadas?

Deputado federal pelo PSL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro dá como certa sua indicação para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O filho do presidente sabe o tamanho da responsabilidade. "Serei, provavelmente, o embaixador mais cobrado do mundo", disse. Eduardo tem visitado o Senado, dando preferência às conversas com os integrantes da Comissão de Relações Exteriores, inicialmente, que vai dar parecer contrário ou a favor de sua pretensão.

Vereador Plácido Filho (PSDB) celebra mais uma conquista do mandato: a chegada do Mercado dos Peixes da Barra do Ceará. O empreendimento é fruto de projeto de indicação dele que objetiva a melhoria de comunidades fortalezenses em situação de vulnerabilidade.

Satisfeito, o vereador Plácido quer a criação de equipamentos semelhantes nos bairros Bom Jardim, Caça e Pesca, Serviluz e Pirambu. O da Barra do Ceará aguarda a conclusão das obras da Cagece e deve ser entregue à população em outubro deste ano.