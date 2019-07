Paulo César Norões: Na rota do turismo off road

Sonho de 23 anos está na iminência de se tornar realidade: Rota das Emoções, roteiro turístico que, inicialmente, ligará a Vila de Jericoacoara (passando por Camocim, Barroquinha e Chaval), Delta do Paraíba até os Lençóis Maranhenses. O Ministério do Turismo encampou a ideia e já começa a capacitação dos agentes turísticos a serem envolvidos no projeto.

A ideia surgiu ainda em 1997, quando o hoje deputado estadual Sérgio Aguiar era prefeito de Camocim. Ele sempre achou que com 573 km de litoral, três mil horas de sol/ano e uma rica beleza natural, o Ceará tem um baita potencial turístico a desenvolver.

"Embaixador do Turismo Cearense", título dado pelo próprio trade, Aguiar atribui como marco do crescimento do turismo alencarino o Centro de Eventos, no Governo Cid Gomes, pensamento compartilhado por quem participa de feiras, simpósios e congressos nacionais e internacionais em Fortaleza.

Freire mostra força

Não adiantou o barulho feito por André Fernandes e Delegado Cavalcante. A executiva nacional ratificou a permanência do deputado federal Heitor Freire na presidência da Comissão Provisória do PSL, no Ceará. Heitor fora acusado pelos parlamentares estaduais de irregularidades na condução do PSL.

Quer voltar

Quem conversa com o ex-presidente do PT de Fortaleza, Raimundo Ângelo, sente que é pra valer a candidatura de Luizianne Lins em 2020 ao Palácio do Bispo. Há um movimento para fazê-lo voltar ao comando da sigla, fortalecendo a ideia. Eleições municipais petistas estão marcadas para setembro. Ângelo e a "Loura" trabalham e fazem de tudo para manter a unidade partidária, inclusive, com a participação do governador Camilo Santana, deputados federais, estaduais e dos vereadores da capital, além dos partidos aliados.

Previdência em debate

A Fiec, que faz campanha em defesa da reforma da Previdência do Governo Bolsonaro trouxe para debate em Fortaleza o gerente de Política Fiscal e Tributária, Mário Sérgio Telles; e a gerente de Articulação com a Câmara dos Deputados, Beatriz Lima, ambos da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Vida boa

Nascido em 1955, portanto, há 63 anos, o ex-senador sul-mato-grossense Delcídio do Amaral respirou aliviado. Foi publicada sua aposentadoria no valor de R$ 11,5 mil após 12 anos como senador. Ex-ministro das Minas e Energia de FHC e líder do Governo Dilma, ele foi preso em 2015 acusado de vazar informações da Lava Jato. Hoje, Delcídio é filiado ao PTC.

Mauro Benevides volta à terrinha. O eterno senador participa, nesta sexta-feira, da Missa de 7º Dia do amigo Roberto Martins Rodrigues. No sábado, vai a Sobral apresentar o livro de César Barreto e Sávio Barreto em homenagem ao centenário de Virgílio Távora. Que, aliás, tem o prefácio dele.

Em continuidade ao diálogo institucional iniciado pela Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Ceará, o deputado estadual Salmito (PDT), presidente do colegiado, leva seus pares hoje ao Sistema Fecomércio CE, às 15h.