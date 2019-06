Paulo César Norões: Mudanças nos hospitais regionais

Secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, iniciou em Iguatu, ontem, processo de reformulação das gestões dos 36 hospitais polos regionais, administrados por prefeituras e com dificuldades financeiras. Durante encontro com 10 prefeitos da região Centro-Sul, o secretário obteve informações sobre a situação do Hospital Regional do Município e apresentou suas ideias para a solução.

O objetivo é que o Governo possa participar mais efetivamente da gestão dessas unidades, com maior apoio financeiro e, em especial, modernização das administrações. Na próxima segunda-feira, os dez prefeitos participarão, na Secretaria da Saúde, de um novo encontro com Cabeto e uma equipe de técnicos. A expectativa é que haja a definição do novo modelo de gestão compartilhada a ser adotado na Região.

Simultaneamente ao processo de reformulação da gestão dessas unidades, o Secretário também tem avançado na consolidação dos 21 novos consórcios de saúde, eleitos nos últimos dois meses, e também da definição dos futuros cinco distritos de saúde, que irão congregar todos os municípios cearenses.

Vamos abraçar o Peter Pan

Nesta quarta-feira estive no Instituto Peter Pan, com companheiros de diretoria da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e TV, a qual honrosamente presido. A Acert, através de suas emissoras de rádio associadas, vai veicular o Minuto Peter Pan, espaço para alertar a população cearense sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. O trabalho do Peter Pan é exemplar, mas custa caro e carece do engajamento de toda a sociedade. O apoio do Governo do Estado também é imprescindível. Agora mesmo, há 14 novos apartamentos no hospital infantil prontos para abrigar crianças em tratamento. Faltam só os médicos, que é a parte do Estado.

Bom senso

Roberto Cláudio resolveu atender aos apelos - inclusive de vereadores aliados - e está criando o Alvará Social. Microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), inscritas ou não no Simples Nacional, que no novo modelo de cobrança de alvarás da Prefeitura pagariam em média cerca de R$ 600, agora terão taxa anual única de apenas R$ 50. Uma baita diferença. Fundações, igrejas e ONGs serão isentas. A mudança será feitas através de emenda dos vereadores ao Código da Cidade criando o Alvará Social e mensagem do prefeito à Câmara alterando o código tributário para rever o valor.

Amigos ursos

Após decisão judicial determinando a transferência dos ursos Dimas e Kátia do zoológico de Canindé, o deputado Célio Studart (PV) articula, junto ao Ibama no Ceará e à Força Aérea Brasileira (FAB), o deslocamento dos animais para um rancho do interior de São Paulo. Ele trabalha em parceria com entidades como a ONG Deixa Viver, signatária da ação civil pública. A transferência dos ursos se justifica, segundo Célio, pela alta temperatura do sertão cearense.

Efeito Moro/Dallagnol

Muita gente que aderiu ao Telegram buscando segurança agora desinstala o aplicativo. Sobretudo no meio político. Sabe-se lá o que pode haver em conversas que se supunham reservadas? Imagine o estrago...