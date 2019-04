Paulo César Norões: MP do saneamento terá relatório nesta quarta-feira (24)

Senador Tasso Jereissati reuniu-se, na noite da última segunda-feira, com o ministro Paulo Guedes, em Brasília. A convite do ministro, ambos debateram, no Ministério da Economia, a Medida Provisória do Saneamento Básico, que tem Tasso como relator. A MP é apontada pelo Governo como uma das mais importantes propostas que tramitam no Congresso e que tem forte impacto no País.

De acordo com o Instituto Trata Brasil, a falta de saneamento afeta renda, geração de empregos e a saúde dos brasileiros, e nem a metade da população tem acesso a esgoto tratado. Dados do Instituto mostram que, entre 2010 e 2017, o País gastou mais de R$ 1 bilhão com internações de doenças provocadas pela falta de saneamento.

Diante desse quadro, a expectativa é que, com o relatório de Tasso que será apresentado na tarde desta quarta-feira (24), a MP possa modificar essa quadro de descaso com saúde preventiva no Brasil.

Marinho vem aí

Com a reforma da Previdência na pauta do dia, o Lide Ceará traz a Fortaleza, no próximo dia 10 de maio, o secretário Especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Para a presidente Emília Buarque, "é um tema imprescindível para o País e não poderia passar abaixo do radar do Lide". Marinho é responsável pelas principais discussões em torno do tema.

Educação em pauta

Izolda Cela assumiu o Governo e substituiu Camilo Santana - em viagem internacional - no IV Fórum dos Governadores, ontem, em Brasília. Entre os temas discutidos um, em especial, é afeito a ela: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

"É bem pertinente que essa política ganhe a devida estabilidade, trata-se da educação básica com todos os desafios que ainda temos pela frente e que vão nos comprometer por muito tempo, para que nós possamos entregar a escola pública que as crianças e os jovens brasileiros merecem, para que sejamos capazes de sair pra uma situação melhor, que todos nós desejamos", defendeu Izolda.

Preocupação

O cancelamento dos voos da Avianca que ligam Juazeiro do Norte a Fortaleza e São Paulo é hoje, talvez, a motivo de apreensão no Cariri e municípios da Paraíba, Pernambuco e Piauí próximos às divisas com o Ceará. É o Aeroporto mais movimentado do interior do Nordeste e o 4º do interior do Brasil. E os voos da Avianca correspondem a 65% do tráfego aéreo do terminal juazeirense. Responsáveis não só pelo intenso tráfego de passageiros como também de produtos. O impacto negativo na economia, portanto, é muito forte.

Preocupação 2

Na Assembleia Legislativa, o deputado Guilherme Landim (PDT), que é do Cariri, propôs uma audiência pública para debater o tema e teve apoio unânime na Comissão de Direito do Consumidor. A Audiência será na próxima segunda-feira (29/4). Estão convidadas a Anac, Infraero, empresas aéreas, a Fraport; secretarias de Turismo do Ceará, de Fortaleza, de Juazeiro e demais municípios interessados, até, do Governo do Estado, prefeituras e parlamentares estaduais e federais. Que seja produtiva. O Cariri não pode ficar ilhado.