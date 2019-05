Paulo César Norões: MP do saneamento em pauta

O Governo Federal trabalha para aprovar, na próxima semana, na Câmara dos Deputados, a Medida Provisória do Saneamento. O esforço é que haja, em seguida, aprovação no Senado e a conversão em Lei, já a partir do mês de junho. Nesta semana, com base em estudo divulgado pelo IBGE, a falta de saneamento básico no País ampliou o interesse do Palácio do Planalto na aprovação da matéria, que tem como relator o senador Tasso Jereissati (PSDB). No caso do Ceará, o Estado está inserido na lista dos 10 que apresentaram piora no serviço de esgoto entre os anos de 2017 e 2018. Os dados apontam que em 2017, 44,9% dos cearenses tinham acesso ao esgotamento sanitário. Em 2018, esse percentual caiu para 43,4%. Para Tasso, com a iniciativa privada, é possível reverter esse quadro, que é vergonhoso em pleno século XXI.

Contraponto

MP do saneamento será discutida na Assembleia Legislativa, hoje. Deputado Acrísio Sena (PT), um dos autores do requerimento, entende que privatizar uma empresa como a Cagece só traria prejuízos à população.

Justiça em pauta

Deputado Audic Mota (PSB) levou ao presidente do Tribunal de Justiça, Washington Araújo, antiga demanda da advocacia cearense: o peticionamento eletrônico, via e-mail, para facilitar o trâmite de protocolos em processos físicos. Reivindicação prontamente acatada pelo presidente do TJCE. Conversaram ainda sobre o projeto de lei que cria a Secretaria Judiciária do 1º Grau, atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa.

Sem quórum

Lideranças governistas na Assembleia Legislativa "enrolaram" durante uma hora esperando dar quórum na sessão de ontem. Em pauta, importantes matérias, segundo o Governo. O líder Júlio César Filho bem que se esforçou, ligando para os ausentes. Não adiantou. Mais uma vez não houve quórum e ficou tudo para ser votado na próxima semana.

De olho no futuro

Danilo Forte, agora assessor especial da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, cultiva a esperança de voltar à Câmara Federal, em 2021. Para isso, precisa que o deputado Roberto Pessoa confirme a intenção de disputar a Prefeitura de Maracanaú, ano que vem. E que ganhe a eleição, óbvio. Danilo é o primeiro suplente do PSDB.

Na audiência pública para discutir o avanço do mar no Icaraí, deputada Érika Amorim, primeira dama de Caucaia, cobrou da União R$ 28 milhões aprovados para obras de contenção na praia. Ela e o prefeito Naumi Amorim vão a Brasília tentar a liberação

Familiares e amigos reverenciarão José Pessoa de Araújo, que hoje faria 100 anos, em cerimônia, 17h30, na Praça da Imprensa e Missa no Colégio Santo Inácio, às 19h. Zé Pessoa foi um dos pioneiros da radiodifusão no Ceará