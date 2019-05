Paulo César Norões: Ministério de olho em Sobral

Por recomendação do ministro Abraham Weintraub, o secretário de Educação Básica Jânio Macedo está visitando municípios pelo País para estabelecer um regime de cooperação. Ele esteve em Sobral e se encantou com a qualidade do ensino e a motivação de professores e alunos da rede pública. E não economizou elogios: "Sobral, hoje, é uma referência não só do Estado, não só nacional. Sua fama já extrapolou o território brasileiro", disse. Como a lhe dar razão, cruzou com uma equipe de norte-americanos de Michigan, que também foi conhecer as escolas sobralenses. Prefeito Ivo Gomes, claro, adorou.

Educação superior

Assembleia Legislativa abre espaço hoje para a discussão sobre a situação das universidades e institutos federais, e os efeitos do contingenciamento de verbas anunciado pelo ministro da Educação Abraham Weintraub. Além dos parlamentares cearenses, estarão presentes deputados de outros estados, representantes das instituições de Ensino Superior e o senador Cid Gomes.

Mulher no poder

Cid Gomes e o deputado federal Leônidas Cristino prestigiam hoje à noite a eleição do novo diretório do PDT de Camocim, a convite do deputado estadual Sérgio Aguiar e da prefeita Mônica Aguiar, que deverá ser eleita presidente do diretório.

Troca-troca

Acaba o Partido da República (PR) e ressurge no lugar dele o Partido Liberal (PL). Já o Partido da Pátria Livre (PPL) se fundiu com o PCdoB. A decisão já foi aprovada pelo TSE.

Ninho renovado

PSDB elege hoje a nova Executiva Nacional. O presidente será o ex-deputado federal Bruno Araújo (PE), indicado pelo governador João Doria (SP). Tasso Jereissati não ocupará cargo, mas indicou para sucedê-lo na presidência do Instituto Teotônio Vilela o deputado federal Pedro Cunha Lima (PB), além da prima Julia Jereissati para presidir a Juventude Nacional tucana.

Laureado

Presidente da Fiec, Beto Studart será agraciado com o Troféu Destaque Ambiental 2019. A homenagem faz parte do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar (PMQA), concedido pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão. A solenidade de entrega será no próximo dia 13 de junho, na sede do Sest-Senat.

Ex-senador Mauro Benevides visitará mais uma vez o tradicional Beco do Cotovelo, em Sobral. Próximo dia 6 de julho, ele fará a apresentação de "Virgilio Távora - o Estadista Cearense", livro de Cesar Barreto.

A festa no Beco do Cotovelo marcará também as comemorações pelo centenário de Virgílio Távora - a filha dele, Tereza Maria, já confirmou presença - e os 246 anos de Sobral. A presença de Mauro já é tradição no Beco. Lá ele fez um discurso marcante quando de sua primeira candidatura ao Senado, em 1974.