Paulo César Norões: Menos polêmica e mais articulação política

Com a autoridade de quem já exerceu dois mandatos de senador - foi, inclusive, presidente da Casa e vice da Assembleia Nacional Constituinte - e quatro de deputado federal, Mauro Benevides alertou, em oportuno artigo na edição desta quinta-feira deste Diário do Nordeste, para os prazos regimentais que precisam ser observados na tramitação de matérias nas duas casas que compõem o Congresso Nacional. O ex-senador se referia, em especial, à reforma da Previdência proposta pelo Governo, cuja Mensagem foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro aos presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente da Câmara e do Senado.

"Há quem vaticine que, em 70 dias, a matéria possa ser discutida e votada, nas duas Casas, com alterações que não desconfigurem o texto em seus aspectos cruciais", disse Benevides. O que faz supor que ainda dá para imaginar a reforma aprovada até o meio do ano, como deseja a equipe econômica. É preciso, porém, que o Governo seja eficaz nas articulações com os parlamentares. Até aqui já se perdeu tempo precioso com discussões e polêmicas que não ajudam em nada.

Ponto

Deputado Heitor Ferrer (PSB) voltou a usar a tribuna da Assembleia Legislativa para criticar o Governo do Estado. Segundo Ferrer, houve diminuição de 85% na aplicação dos recursos em habitação ao longo do Governo Camilo. Foram R$ 164 milhões, em 2014; R$ 62 milhões, em 2015; e, em 2016, apenas R$ 24 milhões.

Contraponto

Quem saiu em defesa do governador foi o deputado Carlos Felipe (PCdoB). Ele lembrou que os programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida, são parcerias dos governos Federal e Estadual, e que nos últimos anos houve um grande corte de recursos por parte da União. "Então, se há um culpado, este não é o governador Camilo Santana", salientou.

Temas oportunos

O tema "Fraternidade e Políticas Públicas" e o lema "Serás libertado pelo direito e pela justiça", da Campanha da Fraternidade 2019, inspiraram alerta do deputado Salmito Filho, para quem a população precisa muito mais de políticas públicas do que de politicagem. "A política pública gera oportunidades sociais, de emprego e renda e de direitos para que o ser humano possa ter vida, e vida em abundância", ressaltou. Salmito propõe uma audiência pública para ajudar a sociedade a entender o tema e a competência de cada Poder.

Bom Conselho

Jaguaruana foi o primeiro dos 12 municípios beneficiados por emenda do deputado André Figueiredo (PDT) ao orçamento da União a receber ajuda para fortalecer os conselhos tutelares. Somando com estes, André conseguiu equipar mais de 30 unidades, desde 2014.

Ainda falta muito

O Dia Internacional da Mulher foi tema de discurso do vereador Sargento Reginauro, na Câmara de Fortaleza. Para o edil, não há muito a comemorar, já que a cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência no País.