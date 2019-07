Paulo César Norões: Medidas para aquecer a economia

Já virou tradição no atual Governo. Entre uma polêmica e outra, uma sacudida na economia. Depois de anunciar a privatização da BR Distribuidora, que vai gerar uma injeção no caixa da Petrobras de pelo menos R$ 8,56 bilhões, o presidente Jair Bolsonaro reuniu a equipe econômica - ministro Paulo Guedes à frente, para anunciar a liberação de saques do FGTS. Algo que, segundo projeção do Governo, vai possibilitar a criação de 2,9 milhões de empregos em 10 anos.

O presidente disse que a medida vai ajudar 63 milhões de pessoas a sanearem suas dívidas atrasadas e registradas no Serasa. Ele ressaltou que a medida tem como objetivo também aumentar a produtividade da economia e o nível de emprego.

Em contraponto, especialistas avaliam que o impacto na economia não será tão grande, embora reconheçam que para muita gente esse dinheiro cairá como uma bênção.

Café segue firme

As críticas do filho Carlos e do deputado-pastor Marco Feliciano não surtiram efeito e o presidente Jair Bolsonaro vai manter a rotina de se reunir com jornalistas, no chamado Café com o Presidente. Ponto para o porta-voz do Planalto Otávio Rêgo Barros, o encarregado de organizar os encontros. A revolta de Carlos Bolsonaro e do deputado Feliciano foi pela polêmica gerada pelo vazamento do áudio em que o presidente usou o termo 'paraíba' para se referir aos governadores do Maranhão e Paraíba. "Por que o presidente insiste no tal café da manhã semanal com 'jornalistas'?", escreveu Carlos no Twitter. Para ele, os jornalistas deturpam tudo o que o pai dele diz e coloca a culpa desses problemas de comunicação no porta-voz. Feliciano foi além e, também pelo Twitter, tachou Rêgo Barros de usurpador, "pois porta-voz serve apenas para externar a opinião do presidente. Quem cuida do relacionamento com a imprensa é o secretário de Imprensa", escreveu.

A postos

Convalescença de Roberto Cláudio não foi esticada. Na última sexta-feira o prefeito foi submetido a uma inesperada cirurgia de hérnia e, já na terça-feira, estava a postos na Prefeitura para receber o vice-secretário geral da cidade chinesa de Dalian, Li Kailong. Os dois assinaram termo de cooperação entre Fortaleza e o Governo do município asiático, para o desenvolvimento de ações prioritárias nas áreas do turismo e esportes.

Candidato

Vitor Valim (Pros) deverá disputar, mesmo, a Prefeitura de Caucaia, em 2020. Para tanto, o deputado estadual tem intensificado o contato com lideranças e eleitores daquele município. E por que não disputar a Prefeitura de Fortaleza, cidade onde foi vereador? Bem, primeiro porque já existe um candidato natural do Pros na capital, o deputado federal Capitão Wagner. Depois, porque Valim já vem trabalhando politicamente o município vizinho, desde quando exercia mandato de deputado Federal. Ademais, sendo cidades coladas - na prática uma só -, a candidatura de um pode oxigenar a do outro. Pelo menos é o que eles esperam.

Naumi trabalhando

Derrotar o prefeito de Caucaia não deverá ser tarefa fácil. Naumi Amorim (PSD) tem voltado ações para a Saúde e Educação, melhorando atendimento do Programa Saúde da Família (PSF) e de hospitais e índices da educação. Agora, ele anuncia o maior plano de reconstrução de ruas e avenidas na cidade: "Caucaia vai nascer de novo. Vamos tapar buracos, reconstruir ruas e avenidas. Não seria correto em um inverno duro gastar dinheiro público com obras que seriam levadas pela chuva".

Tucanas em ação

Secretariado estadual do PSDB-Mulher Ceará realizou planejamento estratégico para identificar novas lideranças femininas e prepará-las para as eleições municipais do próximo ano. Participaram da primeira reunião do secretariado a deputada estadual Fernanda Pessoa, a vereadora por Caucaia, Emília Pessoa, pré-candidata a vereadora, a presidente da Juventude do PSDB, Ana Vitória, e mulheres filiadas ao partido.

Na solenidade de apresentação das novas regras para o licenciamento ambiental, pelo secretário do Meio Ambiente Artur Bruno, na Fiec, o presidente eleito da Casa, Ricardo Cavalcante, externou otimismo sobre a economia, a partir da aprovação da reforma da Previdência. "Já dá pra sentir o novo momento", disse

Ex-governador

Gonzaga Mota convida para inauguração de mais uma minibiblioteca infantojuvenil. Será sábado, às 10 horas, na Associação de Desenvolvimento Social e Cultural do Parque Dois Irmãos