Paulo César Norões: Mais um ex-presidente preso

Não chega a ser surpresa a prisão de Michel Temer. Ora, se quiseram pegá-lo quando ainda estava em pleno exercício da presidência da República, imagine se iriam deixar de fazê-lo quando estivesse, como passou a estar desde que desceu a rampa do Planalto, ao alcance da Lei? Era questão de tempo. Temer foi preso pelo mesmo motivo que tentaram denunciá-lo duas vezes e a Câmara dos Deputados barrou. Ou seja, chefiar organização criminosa acusada de receber R$ 1,8 bilhão em propinas, em função dos cargos públicos que exercia. A prisão, para além dos fatos que a motivaram, traz consequências imediatas. Em especial o fôlego que proporciona à Lava Jato, justo num momento em que muitos temiam por seu esgotamento. Ao mesmo tempo, repõe em estado de alerta a classe política, sobretudo políticos que já são investigados e, como Temer, perderam o foro privilegiado.

Incrível

Com Moreira Franco, já são cinco governadores do Rio de Janeiro no período pós-redemocratização presos por corrupção. Sergio Cabral, Luiz Fernando Pezão e, agora, Moreira, estão atrás das grades. O casal Anthony Garotinho e Rosinha Mateus já estão soltos.

Sem motivo

Para Tasso Jereissati, a prisão do ex-presidente Temer é arbitrária, já que ele tem endereço conhecido e estava à disposição da Justiça. "Falo com a tranquilidade de quem, dentro do PSDB, fez oposição ao governo Temer", disse o senador.

Bem que eu disse

Foi só ser noticiada a prisão de Michel Temer e começaram a ser postados em grupos de WhatsApp e nas redes sociais uma série de vídeos de Ciro Gomes denunciando atos de corrupção do ex-presidente, ao longo dos últimos 10 anos. De fato, não é de hoje que Temer e vários outros emedebistas são alvo do ex-governador. Ciro, inclusive, já foi mais de uma vez processado por eles.

Sine-IDT

Deputado Renato Roseno (PSOL) disse da tribuna da Assembleia que 15 agências do Sine-IDT do Ceará estão na iminência de fechar e culpa o Governo do Estado. O líder do Governo, deputado Júlio Cesar Filho (PPS), porém, repassou a culpa ao Governo Federal, que, segundo ele, não repassou os recursos necessários para manter as agências. Mesmo assim, disse, o governador Camilo Santana continua valorizando o setor que prepara para o trabalho.

No Dia 13 de abril, aniversário de Fortaleza, Mauro Benevides receberá do prefeito Roberto Claudio a Medalha Iracema, no Teatro São José. Lá funcionava o Círculo Operário, onde Mauro teve lançada, em 1955, sua candidatura a vereador.

Foi o início de uma longa e brilhante trajetória política que incluiu, ainda, mandatos de deputado estadual e federal, e a oportunidade de presidir a Câmara Municipal de Fortaleza, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. Como se vê, além de celebrar a homenagem, Mauro terá direito de saborear boas lembranças.