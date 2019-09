Paulo César Norões: Legislativo engajado

Deputados vão pra rua, nesta terça-feira (10), fazer panfletagem para alertar a população da importância do combate à depressão e da prevenção de casos de suicídio. Distribuirão panfletos com dicas de instituições de apoio e fitas amarelas. É o Setembro Amarelo na Assembleia, organizado pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, iniciativa do deputado Evandro Leitão com apoio de 41 deputados.

Reconhecimento

No evento de quinta-feira, em Fortaleza, Paulo Guedes falou sobre o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), que o Governo Federal propõe. Secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba disse ao ministro que "ele não traz simplificação". E informou que os secretários estaduais, reunidos no Confaz, encontraram uma alternativa e gostariam de apresentá-la. "Tudo o que vier de vocês será ouvido com muito cuidado", disse Guedes, para em seguida elogiar o bom histórico fiscal e os resultados da Educação do Ceará.

Alinhado

Rede quer crescer no Ceará, mas sem abandonar a aliança com o prefeito Roberto Cláudio na Capital. Em Fortaleza para prestigiar a filiação da ex-vereadora Toinha Rocha, senador Randolfe Rodrigues (AP) teve sempre a seu lado Ciro e Cid Ferreira Gomes, e o prefeito. Toinha deverá ser a puxadora de votos da Rede, que projeta eleger a segunda maior bancada da Câmara Municipal.

Royalties

Proposta de repasse dos royalties do petróleo do pré-sal aos estados e municípios pelo critério da meritocracia, do deputado estadual Salmito Filho, já tem o apoio de 38 deputados, dos irmãos Ciro e Cid Gomes, além do presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC), Guto Mota. E vem mais por aí.

Incentivo

O estímulo à prática de intercâmbio por jovens de toda a rede estadual de ensino tem sido uma bandeira do deputado estadual Queiroz Filho (PDT). Por isso, ele parabenizou o Governo do Estado pelo programa Estudar Fora, cuja Mensagem foi aprovada pela Casa na última quinta-feira (5), em votação consensual.

Governo do estado passa a usar nova marca, com o nome Ceará em destaque e uma lista das políticas públicas que viraram referência nacional, nas áreas de Educação, responsabilidade fiscal, investimentos públicos, transparência e infraestrutura.

Mundo empresarial e político prestigiará, nesta segunda, os 100 anos de nascimento de José Macêdo (1919-2018) e os 80 anos do grupo econômico que fundou. Um coquetel na Casacor, no imóvel do Grupo J.Macêdo que foi sede de sua holding corporativa por 25 anos.