Um dos maiores problema da saúde pública no Ceará é a não aplicação das vacinas nas crianças e adolescentes. Muitas vezes por falta de interesse dos próprios pais. E isso pode gerar sérias consequências.

Preocupado, o deputado Guilherme Landim (PDT) - que, por sinal, também é médico - apresentou projeto de lei que obriga os pais a apresentarem, no momento da matrícula escolar de seus filhos, o cartão de vacinas atualizado.

Se o cartão estiver desatualizado, os pais terão 30 dias para regularizá-lo. Do contrário o caso será denunciado pela escola (seja ela pública ou privada) ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público para a Infância e Juventude, que deverão tomar as devidas providências.

Diante da importância do projeto, Guilherme Landim espera que a aprovação no Plenário da Assembleia Legislativa seja por unanimidade dos deputados.

Afinal, é uma nobre iniciativa que, devidamente aprovada e implementada, irá garantir esses direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes cearenses. Ao mesmo tempo, sinaliza um mandato promissor do deputado iniciante.

De olho

Os políticos estão de olho nos cargos federais no Ceará, quase todos ocupados por indicados pelo MDB. Herbert Lobo já foi exonerado da Superintendência do Ibama, mas outras cabeças deverão rolar. Só no Dnocs são 10 cargos e outros 10 no BNB. Há, ainda, Companhia Docas, Delegacia Regional da Agricultura, Gerência-regional do INSS...

Vixe

Ciro Gomes revelou que o problema da Previdência Social não está naquele que ganha menos. Ele exemplificou que as forças armadas descontam anualmente para o INSS R$ 3 bilhões, porém, o Instituto paga de pensões e aposentadorias à categoria R$ 47 bi/ano, num déficit de R$ 44 bilhões. Ciro disse que o Brasil é recordista com 500 generais aposentados.

TV só deles

Para fugir das restrições de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais - em especial o Facebook, que usa algoritmos para dirigir as postagens a um número restrito de seguidores do usuário - a família Bolsonaro criou um canal no You Tube - a TV Bolsonaro - para se comunicar com seus admiradores. O canal pode ser acessado através de um aplicativo que também centraliza as postagens do presidente e seus filhos nas outras redes sociais.

Contra abusos

A Câmara dos Deputados passa a analisar o Projeto de Lei 627/19, do deputado Capitão Wagner, que obriga a adoção de um sistema de segurança para controlar as ações criminosas e coibir casos de bullying. O objetivo do projeto é garantir a integridade física de alunos e professores, dentro dos estabelecimentos de ensino público e privado.

Elogios

Dr. Cabeto ganhou elogios na Assembleia, do colega Carlos Felipe (PCdoB), que saudou o secretário de Saúde pela diminuição das filas no HGF e o convênio que evitou o Hospital Batista de fechar as portas.