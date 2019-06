Paulo César Norões: Jovens qualificados fazem bem à política

Deputada federal Tabata Amaral deixou encantadas muitas das mulheres que foram ouvi-la, especialmente em evento na Edisca, uma entidade referência no acolhimento de meninas pobres e sem perspectivas que têm suas vidas transformadas pela arte e a cultura através da dança, que nasceu e cresceu do sonho e obstinação de uma grande e sensível mulher, Dora Andrade.

A jovem deputada também tem uma história de superação. Aluna de escola pública, filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus, que conquistou notoriedade ao representar o Brasil em olimpíadas internacionais de química, astronomia e astrofísica, conquistando medalhas e aprovação em seis importantes universidades americanas, com oferta de bolsa integral para todas - Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Pensilvânia e Caltech -, além de passar no vestibular da Universidade de São Paulo.

Essa trajetória brilhante e a postura que vem tendo na Câmara dos Deputados inspiram muitas outras jovens mulheres - e homens também - a entrarem na política. O que a deixa satisfeita. Há correligionários mais afoitos, que vislumbram colocá-la na vitrine do PDT já nas próximas eleições municipais.

Pois bem, Tabata prefere seguir lutando pela educação no exercício do seu mandato, ao tempo em que incentiva a formação de novos quadro para aumentar em quantidade e qualidade a presença de mais jovens no partido. E ela está certa. Um passo de cada vez.

Água e gratidão

Prefeito Webston Pinheiro inaugurou sistema de abastecimento de água de Itaúna, zona rural de Solonópole. Com 40 quilômetros de extensão, leva água do Açude Riacho do Tigre a mais de 180 famílias. Sobraram agradecimentos ao deputado Agenor Neto, aos ex-secretários do Desenvolvimento Agrário Nelson Martins e Dedé Texeira, e ao atual, De Assis Diniz. Além, claro, do governador Camilo Santana.

Prestando contas

Políticos devem prestar contas de seus mandato junto ao povo que os elegeu. Foi isso que o casal Genecias e Aderlânia Noronha (SD) fez na manhã de ontem, em Parambu. "Essas reuniões permitem que estejamos em sintonia com os problemas e anseios da população de Parambu", disse o deputado federal. "Apresentamos um balanço das nossas ações, mostrando o que conseguimos trazer de melhorias à população de nossa cidade", completou a deputada Aderlânia.

Revolta

É salutar para a democracia quando um parlamentar denuncia o que há de errado, mesmo que a denúncia envolva colegas de Parlamento. O problema é acusar sem provas. O jovem André Fernandes (PSL) arrumou sarna pra se coçar. A acusação contra Nezinho Farias (PDT) parece misturar alhos e bugalhos. Fernandes, que já não era popular entre os colegas, pode ter dado a eles a chance de enquadrá-lo.

Impossibilitado

Mauro Benevides bem que gostaria de estar hoje em Fortaleza para prestigiar sessão solene na Assembleia em homenagem à Casa de Russas, município onde sempre foi votado. O senador constituinte havia assumido compromisso no DF, com Dom José Freire Falcão, cardeal arcebispo-emérito de Brasília.