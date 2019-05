Paulo César Norões: Interlocução saudável

Na passagem de Mansueto Almeida por Fortaleza houve tempo para uma conversa mais reservada com o governador Camilo Santana. Conversa de alto nível, naturalmente. O governador sabe da importância de ter um interlocutor como Mansueto em um Governo ao qual faz oposição programática. Por seu lado, o secretário Nacional do Tesouro também não desconhece a liderança política do conterrâneo, que pode ser fundamental para influenciar a bancada federal cearense na aprovação das reformas propostas pelo Governo que dependem do Congresso Nacional. Além disso, Mansueto reconhece o bom desempenho do Estado no equilíbrio das contas públicas - e, nesse caso, de Fortaleza também - e advoga tratamento compatível com esse bom desempenho, por parte da União. Fica óbvio, portanto, que nessa boa relação entre Camilo e Mansueto, quem sai ganhando é o Ceará.

Medida correta

Age muito bem o Governo Federal ao propor ao Congresso a proibição de prefeitos, governadores e até o presidente da República de darem aumento salarial ao funcionalismo no último ano de Governo. Ora, é muito fácil fazer média com os servidores e deixar a conta para quem ainda vai assumir. Há casos de governantes que fazem até de propósito, sabendo que seu sucessor será um opositor. Ao relatar a intenção do Governo, durante palestra nos 30 anos da VSM Comunicação, Mansueto Almeida foi bastante aplaudido, inclusive pelo prefeito Roberto Cláudio, numa clara sinalização de concordância.

Não me confunda

O deputado estadual Heitor Férrer (SD) não aguenta mais ser confundido com seu xará, o deputado federal Heitor Freire (PSL). Nesta terça-feira ele foi à tribuna na sessão plenária, na Assembleia Legislativa, para reclamar das constantes confusões em torno dos nomes. "Tanto o Heitor Freire pode ser prejudicado por uma atitude política minha, quanto eu posso ser prejudicado por uma atitude política dele", disse. "Eu peço esse cuidado, que as pessoas tenham atenção ao sobrenome", completou.

Sem mesuras

Para "simplificar" a forma de tratamento, evitando barreiras que criam distinção entre funcionários e servidores municipais, o vereador Odécio Carneiro apresentou Projeto de Lei que veda o uso dos pronomes "Vossa Excelência" e "Doutor", em comunicados, atos e cerimônias no âmbito do Município, e estabelece que se use simplesmente "senhor" ou "senhora" no tratamento oral ou escrito. O edil vai na linha do decreto do presidente Bolsonaro, já em vigor, no Governo Federal.

Vereadora Priscila

Costa (PRTB) esteve com a ministra Damares Alves e conseguiu que Fortaleza fosse incluída no rol de municípios que receberão doações do "Programa Viver", que trabalha a inserção da pessoa idosa no mundo digital, na área da educação financeira, direitos, saúde, mobilidade física e outras modalidades

Será empossado nesta manhã de quarta-feira o novo prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro. Ele é filho de Eduardo Florentino (Tino), que foi juiz de futebol nos anos 1980, prefeito de Cascavel em duas oportunidades e deputados estadual