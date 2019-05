Paulo César Norões: Interesse público em primeiro lugar

Não se sabe se em retaliação às ausências de parlamentares da base do Governo Federal nas recentes reuniões de Camilo Santana e Roberto Cláudio com a bancada federal, deputados ligados ao governador e ao prefeito também não atenderam ao convite do presidente Jair Bolsonaro para o encontro com os parlamentares do Nordeste, ontem, em Brasília.

Vinditas, ou não, o fato é que ninguém sai ganhando com essa falta de diálogo. Saem perdendo, isto sim, os eleitores, que querem ver seus escolhidos trabalhando em favor da coletividade, não colocando interesses políticos acima dos interesses da população.

Estamos numa democracia e o diálogo é o único caminho para o entendimento. Muita gente tem criticado - com razão - a dificuldade do presidente de deixar as diferenças ideológicas de lado e debater democraticamente suas propostas. O problema é que setores da oposição criticam, mas agem da mesma forma. E de vindita em vindita, o Brasil segue aos trancos e barrancos, numa interminável disputa política que emperra as medidas que podem nos tirar do buraco.

Quem foi?

Apenas cinco dos 22 deputados federais cearenses estiveram no encontro com Bolsonaro: Heitor Freire (PSL), Capitão Vagner (Pros), Dr. Jaziel (PR), Moses Rodrigues (MDB) e Roberto Pessoa (PSDB). Para Wagner, a reunião de ontem e a vinda do presidente a Pernambuco, nesta sexta-feira (24), sinaliza um olhar mais atento para a região, com a criação de um programa específico para tratar das demandas do Nordeste, através do Ministério de Desenvolvimento Regional.

De bem com o 'pai'

Heitor Freire mostrou que o prestígio com o presidente segue em alta. No encontro de ontem, apenas os líderes de bancada tinham direito à palavra. Bolsonaro, no entanto, quebrou o protocolo e insistiu para o deputado cearense falar. Freire já disse que tem o presidente como um pai.

Enquanto isso

Deputado André Figueiredo (PDT) se reuniu com presidentes e líderes dos partidos de oposição para definir estratégias para a defesa da democracia e a redução das desigualdades. "Precisamos continuar essa mobilização (...) para mostrar que estamos unidos para defender essas duas grandes bandeiras", disse. André criticou o Governo Bolsonaro, que, segundo ele, vem gerando uma polarização perigosa no Brasil.

Está andando

Cleyber Medeiros, analista de políticas públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, falará na reunião de hoje da Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado da Assembleia. Presidida por Salmito Filho (PDT), a comissão debate propostas para o planejamento estratégico das regiões cearenses.

Emenda à Constituição

Senador Eduardo Girão (Pode) quer vedar o indulto concedido anualmente pelo presidente da República a presos com bom comportamento para condenados por crime contra a administração pública, como corrupção, estelionato e peculato. A PEC do senador está na CCJ, aguardando relator.