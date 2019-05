Paulo César Norões: Governo crê em aprovação

O secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, deixou bem impressionados os empresários presentes ao almoço-debate promovido pelo Lide Ceará, nesta sexta-feira.

Pelo menos, é o que se depreende dos muitos aplausos que entrecortaram a fala do representante do Governo Bolsonaro, responsável pela equipe que elaborou a reforma da Previdência que ora tramita na Câmara Federal. Muito em função da forma segura e serena pela qual Marinho explica os pormenores da proposta, típica de quem domina o assunto e, por isso, não precisa de subterfúgios para tentar convencer a audiência.

Chamou atenção também o otimismo do secretário em relação a aprovação da matéria ainda neste semestre na Câmara, a despeito de todas as tentativas da oposição para travar os trabalhos e arrastar a discussão.

Vigilantes

Tal otimismo se deve, em parte, ao entendimento de que, segundo Rogério Marinho, a reforma é realmente necessária. "Até os deputados de oposição, antes de fazerem críticas, ressaltam isso", diz, acrescentando que o ambiente é propício para que o debate ocorra com a maior tranquilidade. O que, no entanto, não deve ser motivo de acomodação. Por isso recomendou que os empresários marquem colado a bancada federal, no sentido de aprovarem a reforma. "O preço da liberdade é a eterna vigilância", lembrou, parafraseando o ex-presidente americano Thomas Jefferson.

Apoio

Presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, dedicou parte substancial de sua fala para reforçar o discurso da defesa do Banco do Nordeste, saudando o fato de o ministro Paulo Guedes ter decidido não incorporá-lo ao BNDES, como chegou a ser ventilado. Emília ressaltou os bons resultados do BNB no último ano e pediu o apoio do secretário Rogério Marinho junto ao ministro Guedes para a manutenção da atual diretoria, que é formada por funcionários de carreira do banco, a partir do presidente Romildo Rolim. Que, aliás, estava presente.

Magistrado

Independentemente do resultado da votação do projeto do deputado estadual Evandro Leitão, que libera a venda de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios, é consenso entre os parlamentares - contra e a favor do projeto - a isenção do presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, na condução dos trabalhos. Feito notável, diga-se, dada a polêmica gerada em torno da matéria.

O uso das redes sociais para o contato direto com a população chega ao Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Washington Araújo, faz balanço dos 100 primeiros dias de Gestão em transmissão ao vivo, nesta segunda-feira (12), a partir das 11h30, pelos perfis oficiais do TJCE no Facebook e Instagram (@tjceoficial)

Secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida, cearense da gema, receberá segunda (12) a medalha Boticário Ferreira, na Câmara de Fortaleza. Iniciativa dos edis Dr. Portinho e do presidente da Casa, Antonio Henrique