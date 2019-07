Paulo César Norões: Governadores precisam se mobilizar

Se quiserem estados e municípios dentro da reforma da Previdência que tramita na Câmara Federal, os governadores terão que arregaçar as mangas e cair em campo para angariar votos em favor da proposta, na votação em plenário. Apesar da tentativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que articulou uma reunião com alguns governadores, nesta terça-feira (2), em Brasília, não houve acordo, e o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) deixou estados e municípios de fora de seu relatório apresentado no final da tarde de ontem na comissão especial da Câmara.

Governador Camilo Santana, que participou da reunião, contou que houve avanços nas negociações e comemorou a retirada das mudanças nas aposentadoria rural e no Benefício de Prestação Continuada (BPC), além da aposentadoria dos professores. Mas, os governadores querem mais, querem "a criação de fontes exclusivas de novas receitas para estados e municípios, através de um fundo que ajude a reduzir o déficit previdenciário", como disse Camilo.

É esperar para ver como se desenrolarão as conversas, agora com os líderes partidários. Os situacionistas só aceitam a reincorporação dos demais entes da Federação na reforma se os governadores e prefeitos garantirem os votos de oposicionistas de seus estados. Ou seja, que exerçam sua liderança. Por enquanto, não dá para cravar o final dessa história.

Na carona

Prefeito Davi Benevides, de Redenção, aproveitou a ida de Camilo Santana ao encontro dos governadores para ir junto e levar as reivindicações dos municípios em relação à reforma da Previdência ao presidente Rodrigo Maia, na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, no Lago Sul, em Brasília.

Serão dois

Deputado Junior Mano (PL) é mais um cearense na comissão instalada, ontem, na Câmara Federal, que vai acompanhar obras públicas inacabadas no Brasil. O parlamentar de Nova Russas é membro titular da comissão, que tem também o sobralense Leônidas Cristino (PDT). Segundo levantamento do TCU, pelo menos 14 mil empreendimentos estão parados pelo País. Um prejuízo de mais de R$ 140 bilhões aos cofres públicos.

Reforços para...

Depois de recuperar a estrutura do Açude Castanhão, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) partiu para o Lima Campos e depois irá para o Banabuiú e Orós. Enquanto isso, está de vento em popa a construção da barragem do Fronteiras, açude de 488 milhões de metros quadrados, que vai beneficiar os Sertões de Crateús. O Departamento administra 237 reservatórios no Nordeste e as partes de Minas Gerais e Espírito Santo encravados no semiárido.

...O Dnocs

Aos 110 anos de existência, o Dnocs está minguando em termos de servidores. Já teve 15.200 e hoje tem apenas 1.200, sendo que 60% destes estão em condições de se aposentar. A solução, segundo a diretoria do órgão, é receber reforços, principalmente de engenheiros, do Ministério do Desenvolvimento Regional, dos Correios e da Infraero. O processo de esvaziamento do Dnocs não é de hoje, não obstante o esforço de muita gente para preservá-lo.