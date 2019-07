Paulo César Norões: Governador exalta apoio privado

Governador Camilo Santana foi feliz quando, em discurso na inauguração do Complexo Educacional Myra Eliane, no Parque Araturi, em Caucaia, destacou a sensibilidade do empresário Igor Queiroz Barroso, que investiu R$ 15 milhões do próprio bolso para construir um equipamento que certamente vai impactar o futuro de crianças e jovens de uma comunidade pobre da periferia.

"O Igor não tinha a obrigação de assumir tarefa que na verdade é do Estado. Mas, ao fazê-lo, movido simplesmente pela sensibilidade e a preocupação com seus semelhantes, torna-se um exemplo para que outros empresários venham se somar ao poder público e, nessa parceria, proporcionar esperança de um futuro digno para nossas crianças e jovens", resumiu o governador.

O Complexo Educacional Myra Eliane ocupa uma área de 17 mil metros quadrados e vai atender 600 crianças de zero a seis anos de idade, equipamentos esportivos, além de um espaço para capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Como disse uma senhora moradora da vizinhança, "é tudo muito bonito, chega dá gosto. E o melhor é que não é só pra ver, a gente pode usar!"

Uma coronel

Vem aí a primeira mulher a coronel da Polícia Militar do Ceará. Anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana durante as comemorações do Jubileu de Prata (25 anos) do ingresso das mulheres na tropa. Como forma de homenagear e celebrar a presença feminina na Instituição, a solenidade foi toda comandada por mulheres e contou com um desfile composto por pelotões femininos - mulheres policiais militares que atuam em diferentes quadros da Instituição, entre administrativo e operacional - que prestaram continência às autoridades presentes.

Chegou chegando

O escrivão Toni Brito, casado com a delegada Rana Gomes, que assumiu cadeira na Assembleia Legislativa, disse no primeiro discurso que "não adianta importar viaturas ricas nem construir delegacias de vidro sem valorizar o policial civil". Como sindicalista, revelou que o Ceará paga ao agente de polícia civil menos R$ 4 mil do que Sergipe, R$ 3 mil do que o Piauí e R$ 9 mil diante Brasília. O presidente José Sarto a tudo ouviu e não teve outra alternativa para, educadamente, cumprimentar o neodeputado. Brito substitui o deputado Soldado Noélio (Pros), que se licenciou por 120 dias por interesse particular.

Turismo em alta

Secretário Estadual do Turismo Arialdo Pinho exultante com números da Embratur, que Fortaleza cresceu 68% na oferta de voos e 60% na oferta de assentos neste mês de julho, em relação a igual período do ano passado. É o maior crescimento de voos e ofertas de assentos em todo o Brasil.

Deliberação

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, convocou para a próxima segunda-feira (8), às 14h, reunião do Diretório Nacional, em Brasília, para discutir e deliberar sobre a posição do partido acerca da reforma da Previdência. A decisão irá orientar as bancadas socialistas na Câmara e no Senado Federal.