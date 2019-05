Paulo César Norões: Gestão eficiente melhora desempenho

Washington Araújo quer marcar sua passagem pela presidência do Tribunal de Justiça com um choque de gestão. Não à toa, deve ser caso raro no país: um presidente de Tribunal que paralelamente faz MBA em gestão pública.

Desde a posse, no fim de janeiro, implementou medidas que estão impactando na produtividade do Judiciário cearense. Uma delas é o Comitê de Apoio à Produtividade dos Magistrados, que criou núcleos para atuar em demandas específicas. Resultado disso foi a produção de 2.522 sentenças em um mês e baixas administrativas em 3.469 processos.

Outra ação que está agilizando a tramitação dos processos foi a implantação, em todas as comarcas do Estado, de suporte para realização de audiências por videoconferência. De fevereiro a abril, houve aumento de 300% no número de audiências com réus presos.

O reconhecimento a esse trabalho começa a aparecer. O presidente do Tribunal de Justiça receberá o Título de Cidadão de Crateús. A homenagem foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal.

Na comitiva

Deputados federais Júnior Mano (PR) e Roberto Pessoa (PSDB) acompanham a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em viagem à Ásia que começou na segunda-feira (6) e vai até o dia 21 de maio, com encontros com autoridades e empresários asiáticos visando o fortalecimento e a ampliação do intercâmbio comercial do Brasil

Vergonha

Principal argumento de Tasso Jereissati para convencer os colegas a aprovarem seu relatório à MP do saneamento básico foi o absurdo de o Brasil ainda estar preso a uma pauta de séculos passados. "Saneamento é o único setor de infraestrutura do País em que ainda vivemos na Idade Média. Avançamos em comunicação, eletricidade, rodovias, mas não temos esgoto", disse o tucano. "É preciso mudar. Deixar como está é um crime", completou.

Aprovado

O projeto de lei do deputado estadual Nizo Costa (PSB) institui o Dia do Combate ao Feminicídio no Estado do Ceará, a ser celebrado anualmente no dia 24 de outubro.

Beira Mar

A quem reclama de morosidade nas obras de requalificação da Beira Mar, prefeito Roberto Cláudio lembra que fazer por etapas, num ritmo mais lento, foi a forma encontrada pela Prefeitura de Fortaleza para não interditar toda a avenida de uma vez e prejudicar os moradores, hoteleiros e demais comerciantes

Cortes

Deputado estadual Guilherme Landim (PDT) quer que a União reveja a decisão de cortar verbas das universidades federais. Ele discorda que o motivo é combater a corrupção. "Nunca se constatou isso na Universidade Federal do Cariri. Isto é chantagem com o Congresso Nacional" reclama o parlamentar