Paulo César Norões: Gestão como cabo eleitoral

Daqui a um ano, por esta época, estaremos conhecendo o candidato de Roberto Cláudio a sua sucessão. Como não há um candidato natural e os nomes cogitados, hoje, não alcançam pontuação expressiva nas pesquisas encomendadas de tempos em tempos pelo grupo situacionista, o escolhido pode ser qualquer um, inclusive fora do rol dos ora cogitados.

Nesse cenário, fica claro que o principal cabo eleitoral do candidato situacionista será o próprio Roberto Cláudio e, por extensão, a sua gestão. Não à toa, o prefeito acelera obras em andamento e projeta outras tantas para entrar 2020 em alta. O ano eleitoral será, também, um ano de inaugurações. Nova Beira Mar, viaduto do Makro, túnel da Alberto Sá sob a Via Expressa... E tem mais. Nesta segunda-feira (1º), às 9h, no Teatro São José, RC anuncia o maior programa de investimentos na história da cidade de Fortaleza.

Consenso

Sobre o candidato a ser escolhido, Roberto Cláudio apenas adianta que não será uma escolha meramente pessoal. Ele liderará o processo, mas o nome será discutido com Cid e Ciro Gomes, com o governador Camilo Santana e com as demais lideranças do grupo. Alguém capaz não apenas de fazer uma boa campanha, mas, sobretudo um gestor qualificado para dar continuidade ao modelo de trabalho por ele iniciado.

Surpreendente

O que esperar de palestra de presidente de banco? Em geral gráficos, números e projeções da economia. E o que dizer de um presidente que chega a chorar ao falar de sua própria história ou das dificuldades dos clientes da Instituição que dirige? Pois assim é Pedro Guimarães, o jovem presidente da Caixa Econômica Federal, que ontem falou aos empresários cearenses em mais um encontro do Lide Ceará.

Banco social

Pedro Guimarães tem uma missão. Quer a Caixa focada na sua função de banco social, a serviço de correntistas de baixo poder aquisitivo. Um banco que, mais do que lucrar, se preocupa em dar condições para que os clientes possam efetivamente honrar seus compromissos, eliminando os riscos de perder seus bens financiados - a casa, por exemplo - por incapacidade de pagar as prestações.

Honestidade

Outro ponto do qual Guimarães declara não abrir mão: a lisura na gestão. "Só vou a Curitiba a trabalho ou a passeio. Preso eu não vou", repetiu várias vezes ao longo da palestra.

Presente ao encontro do Lide Ceará, presidente Romildo Rolim ouviu rasgados elogios do presidente da Caixa à sua gestão no Banco do Nordeste. Pedro Guimarães disse que chegou a recomendar sua permanência ao ministro Paulo Guedes, já na transição.

Por falta de indícios ou provas o Ministério Público do Ceará arquivou as denúncias do deputado André Fernandes (PSL) contra o colega Nezinho Farias (PDT). Fernandes prestou depoimento na tarde de ontem e não acrescentou nenhum fato ou documento que embasasse a denúncia.