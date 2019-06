Paulo César Norões: Fusão dos tribunais gerou economia

Desde quinta-feira que os deputados estaduais estavam de folga. Foram cinco dias, mas parece que foi pouco. Na sessão desta terça-feira apenas cinco se pronunciaram no primeiro expediente e a reunião terminou antes do meio-dia. Deu tempo, no entanto, de Heitor Férrer (SD) comemorar a economia gerada pela fusão dos tribunais de contas do Ceará, medida de sua autoria que gerou muita polêmica.

A economia no primeiro ano foi de R$ 35 milhões em gastos com pessoal para os cofres públicos do estado. Os dados foram apresentados por Heitor, com base em informações do TCE. "Esses dados vêm coroar de êxito o propósito que eu tinha em mente quando defendia que ter dois tribunais de contas era um luxo", afirmou Heitor.

Rabo de cavalo

Na sessão desta terça-feira, o deputado estadual Delegado Cavalcante (PSL) disse que quando foi empossado como delegado, a Policia Civil do Ceará tinha quatro mil "homens da lei" e hoje, 30 anos depois, são 3,5mil policiais: "Cresceu à moda rabo de cavalo, pra baixo".

Buraco é mais em cima

Ao comentar a situação do deputado André Fernandes dentro do PSL, o Delegado Cavalcante disse que o problema do partido não estaria sendo provocado pelo colega de Assembleia e sim pelo deputado federal Heitor Freire, presidente do PSL no Ceará. Cavalcante não quis entrar em detalhes mas afirmou que existem sérias falhas na condução do partido e que isso já teria sido comunicado à direção nacional.

Língua solta

Ciro Gomes estava mais Ciro Gomes do que nunca na entrevista à Rádio Jovem Pan de São Paulo, nesta terça-feira. Voltou a afirmar que Lula sabia dos crimes de corrupção em seu governo, o que ele próprio alertara. Também reiterou crítica que já lhe valeu condenação em processo por chamar o vereador de São Paulo Fernando Holliday de 'capitãozinho-do-mato', desta vez acrescentou o termo 'nazista' à expressão. A parte mais branda foi dizer que nem ele nem o PDT apoiarão qualquer tentativa de impeachment de Bolsonaro. Mas não descartou que a crise econômica poderá eventualmente derrubar o presidente. "Bolsonaro não foi o responsável pelo descalabro, mas ele tem de consertar. Ele não tem rumo", disse.

Educação

Será no dia 5 de julho, às nove da manhã, a inauguração do Complexo Educacional Myra Eliane, iniciativa do Instituto do mesmo nome em parceria com a Prefeitura de Caucaia. Um sonho que o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, transforma em realidade, com a missão de formar cidadãos com base em valores como amor, paz e verdade.

Dnocs

Agropacto lançou a Frente Cearense em Defesa do Dnocs, sugestão do presidente da Faec, Flávio Saboya, com o apoio do Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte, e do presidente da Frente Parlamentar do Nordeste, deputado Julio Cesar (PI). Heitor Freire (PSL) e Roberto Pessoa (PSDB) também serão convocados. Dnocs teve 50% dos seus recursos contigenciados neste ano e precisa de urgente reformulação.