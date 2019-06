Paulo César Norões: Fortaleza abraça projeto solidário

Em apenas dois meses, o Fortaleza Solidária já alcançou a marca de 100 ONGs cadastradas. O programa, uma iniciativa da Prefeitura, é um movimento local, ligado nacionalmente ao Transforma Brasil, e visa alavancar os números de voluntariado na Capital.

Ao lançá-lo, o prefeito Roberto Cláudio apostou na veia solidária do fortalezense. Acertou na mosca. Entre as 100 ONGs já cadastradas, há as que atuam com pessoas em situações de rua, em abrigos para crianças e idosos, grupos de palhaçaria, grupos de limpeza de áreas naturais, de promoção do esporte para crianças carentes, de fomento à adoção, as que trabalham a causa animal...

Enfim, causas para todos os gostos. Atingir 100 ONGs, representa 40% da meta projetada, que é de 250 ONGs nos primeiros 12 meses do programa. Alguém duvida de que será alcançada?

Energia limpa

Outra boa iniciativa de Roberto Cláudio é o programa Fortaleza Competitiva, que tem como meta prover energia limpa para prédios e equipamentos públicos da Capital. O prefeito lança, nesta sexta-feira, às 9h, no Paço Municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a escolha de até três empresas que queiram realizar estudos de viabilidade para a implantação de projetos.

Quem quer, vai

A liberação de recurso já aprovada de R$ 28 milhões pelo Governo Federal para as obras de contenção da erosão na praia do Icaraí, em Caucaia, será cobrada diretamente ao ministro da Integração Gustavo Canuto, em reunião na próxima terça-feira (25). A deputada estadual Érika Amorim (PSD) irá a Brasília com o prefeito Naumi Amorim, que é também seu marido, e representantes do Movimento SOS Caucaia.

Aprovado

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Júlio César Filho viu aprovado em plenário projeto de indicação de sua autoria, que viabiliza a criação do Colégio da Polícia Militar em Maracanaú. "Estamos lutando para a implantação da unidade que tem como princípios pedagógicos a ordem, o respeito e a disciplina", ressaltou Julinho.

Diálogo

Deputado estadual Acrísio Sena (PT) articulou reunião entre os prefeitos de Tabuleiro do Norte, Rildson Vasconcelos, e Alto Santo, Íris Gadelha, para falar sobre o impasse territorial que envolve 23 comunidades, com quase 3 mil pessoas entre os dois municípios. Em 2018, habitantes dessas comunidades tiveram seus títulos transferidos pelo TRE para Alto Santo, além da Eneel mudar o local do domicílio na cobrança de energia. Todavia, os laços dos habitantes destas comunidades são todos com Tabuleiro. Acrísio saudou a boa vontade dos dois prefeitos para resolver o imbróglio.

Nosso dia

Próxima terça-feira (25), às 15h, o Plenário 13 de Maio será palco de sessão solene da Assembleia Legislativa em comemoração pelo Dia da Imprensa. Iniciativa do deputado Heitor Férrer (SD).