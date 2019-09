Paulo César Norões: Figueiredo defende CPI

Aos que criticam os deputados que apoiaram a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Federal para investigar desvios de conduta, no âmbito da Operação Lava Jato, o deputado André Figueiredo (PDT), um dos autores do requerimento, reafirma a legitimidade da CPI, ao mesmo tempo em que refuta veementemente "que propor apuração de um conluio entre juiz e integrante do MP é ser contra a Lava Jato ou conivente com a corrupção". Além de André - presidente estadual do PDT e líder da bancada pedetista na Câmara -, outros 12 deputados cearenses apoiam a CPI da Vaza Jato. "Faremos TUDO que pudermos para o Brasil ser passado definitivamente a limpo e coibirmos ações criminosas, partam de onde partir", finalizou André.

Justa Homenagem

Na manhã de ontem, no Salão de Convenções do Carlton Hotel, em Brasília, servidores do BNB testemunharam reconhecimento ao senador-constituinte Mauro Benevides, que assegurou, na Carta Constitucional de 1988, recursos ponderáveis ao Banco do Nordeste. Mauro, à época, usou toda a sua habilidade política, estendendo o benefício ao Norte e Centro-Oeste, medida que se revelou fundamental para a aprovação da Emenda, posto que relatada pelo então deputado Bernardo Cabral, do Amazonas.

Retribuindo votos

Deputado Salmito Filho esteve, ontem, com o superintendente da Funasa, Ricardo Silveira, em busca de melhorias (esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, poços profundos, educação ambiental) para os municípios de Aquiraz, Ubajara, São Benedito, Quixadá, Maracanaú, Piquet Carneiro, Paramoti, Quixeramobim, São Luís do Curu, Boa Viagem e Russas.

Lista tríplice

Dia 11 de outubro, 315 defensores públicos votarão a ordem dos três nomes da lista da qual sairá o novo Defensor Público Geral do Estado, escolhido pelo governador Camilo Santana. Elizabeth Chagas é a candidata da atual defensora geral, Mariana Lobo. Os outros dois candidatos são Sandra Sá, que deixou o grupo situacionista, e Rubens Lima, da oposição. Tradicionalmente, o governador escolhe o mais votado, que passará por sabatina na Assembleia Legislativa.

Referência no acolhimento de menores vítimas de abuso e exploração sexual, o Lar Santa Mônica, que completa 10 anos, será homenageado na sexta-feira (20), na Câmara de Fortaleza. Iniciativa da vereadora Priscila Costa (PRTB), que tem atuado em defesa das crianças e dos valores da família

Gustavo Franco, um dos criadores do Plano Real, é hoje um dos formuladores de políticas econômicas do Partido Novo. Ele fará palestra no próximo dia 26, de 19h às 21h, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza