Paulo César Norões: Falta de articulação causa nova derrota

Nova derrota governista na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal irritou o ministro da Economia Paulo Guedes. Para o ministro, o adiamento da votação da proposta de reforma da Previdência para a próxima terça-feira (23) é resultado de inexperiência de alguns parlamentares. "Têm esses pequenos desajustes que vêm até de uma relativa inexperiência. Tem um grupo chegando, tem um grupo que já estava estabelecido, conhece mais as práticas regimentais", disse.

Para o ministro na comissão deveria ser discutida apenas a constitucionalidade da proposta, sem decisão de mérito. Guedes criticou a oposição que, segundo ele, tumultuou os trabalhos e inviabilizou a votação. "A hora de fazer política não é dentro da comissão. Ali, é uma análise técnica da constitucionalidade das medidas", lamentou.

Tem razão, o ministro. Entretanto, por mais que se discorde dos métodos, há de se entender que a oposição está no papel dela. Está mais do que claro que fará o que estiver ao alcance para arrastar a discussão sobre a reforma com o intuito de desgastar o Governo. Cabe aos aliados de Bolsonaro, então, montar uma estratégia para neutralizar essa ação. E é aí que mora o problema. Aos governistas falta uma liderança firme para conduzir o processo. E, o pior, não se percebe no horizonte nenhum indício de que essa liderança aparecerá a curto prazo.

O cara

Se aqui dentro a coisa anda conturbada, lá fora Bolsonaro está bem na fita. O presidente foi incluído na lista dos cem homens mais influentes do mundo. Segundo a revista norte-americana Time, o brasileiro "representa uma forte quebra de uma década de corrupção de alto nível, e a melhor chance do Brasil em uma geração para realizar reformas econômicas que podem domar o aumento do déficit ". Bolsonaro não é o primeiro presidente brasileiro na lista. Lula e Dilma já figuraram, duas vezes, cada. Já Michel Temer entrou uma vez, mas na lista dos cinco líderes mais impopulares do mundo.

Visitas

A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa está fazendo uma série de visitas a entidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Fortaleza e Região Metropolitana. A intenção, segundo a presidente do colegiado, deputada Érika Amorim (PSD), é visitar 22 instituições e conhecer as condições estruturais das unidades e a situação dos acolhidos.

Cargo importante

Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão Cid Gomes, Eduardo Diogo passa a integrar a nova direção nacional do Sebrae, eleita nesta quarta-feira em Brasília. Será o diretor de Administração e Finanças da entidade, que tem apenas 3 diretorias - além da que ele vai ocupar tem ainda a Presidência e a Diretoria Técnica. Diogo e Paulo Lustosa passam a ser os únicos cearenses a serem indicados para compor a Diretoria Executiva na história do Sebrae Nacional.

Gratidão

Deputado Dr. Carlos Felipe esteve com Líris Campelo, superintendente do Dnit/CE, na busca de atendimento de pleitos da região dos Sertões de Crateús e Pedra Branca. Aproveitou para agradecer melhorias em rodovias da região.