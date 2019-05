Paulo César Norões: Estudante rouba a cena na Assembleia

Não houve sessão nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa. A manhã foi dedicada à discussão dos cortes nas verbas da educação pública superior, especificamente no Ceará. Além do senador Cid Gomes, os dirigentes das universidades federais cearenses participaram do evento com números e questionamentos sobre a decisão do Governo Bolsonaro. Notou-se a pouca participação de parlamentares e de alunos. A ideia central foi "resistência".

Um estudante de Pedagogia da Uece, portador de deficiência, Davi Nogueira, roubou a cena na audiência pública. Mesmo com dificuldade, defendeu que não se reivindique mais recursos apenas para o nível superior, como também para a pré-escola e ensinos fundamental e médio, que, para ele, fazem parte da base educacional.

Para Davi, "não é nenhum favor do Governo manter uma boa educação". E mandou um direto recado para os políticos, sem citar nomes: "Coloquem seus filhos na escola pública e quando necessitar da rede pública de saúde, aí sentirão na pele nossas dificuldades. E aí os problemas serão resolvidos". Ninguém questionou Davi, que no fim foi aplaudido.

Disposição ao diálogo

Na Assembleia, nesta sexta, o senador Cid Gomes (PDT) evitou falar de eleições. Quando questionado sobre tratativas para 2020, limitou-se a dizer que seu grupo político deve "conversar com muita gente". Em Fortaleza, ele ponderou que quem conduz o processo de sucessão é o prefeito Roberto Cláudio (PDT), mas sugeriu ao chefe do Executivo iniciar as tratativas para a eleição apenas no ano que vem e focar as atenções, agora, em "tapar buraco" após a quadra chuvosa.

Buraqueira

Deputado Heitor Férrer (SD) tratou como "roubo da empreiteira com a permissão do Governo" a situação da CE-010, estrada inaugurada há apenas um ano e já com o asfalto desgastado, cheia de buracos e remendos. Férrer promete entrar com representação no Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado. Do TCE ele quer também a vistoria da operação de recuperação das rodovias, anunciada pelo governador Camilo Santana, com investimentos no valor de R$ 150 milhões.

Sindicato de fora

Câmara Federal aprovou mensagem do Governo que muda critérios para aposentadoria. Não será mais necessário declaração de Sindicato dos Agricultores para o homem do campo requerer o benefício. Agora, o projeto vai para o Senado. Os governistas dizem que é para acabar com irregularidades.

Rumo ao centro

Com Bruno Araújo na presidência, pelas mãos de João Doria, o PSDB abandona o perfil centro-esquerda com o qual se apresentou à população ao ser fundado. Mais do que nunca, agora será um partido de centro. Com inclinações à direita, diga-se, dada a proximidade das novas lideranças com o Governo Bolsonaro e sua agenda econômica - Doria e Bruno inclusive apoiaram o atual presidente no ano passado. A nova postura tucana é parte da estratégia do governador de São Paulo para viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto, em 2022. A presença na Convenção de Rodrigo Maia (DEM), Romero Jucá (MDB) e de representantes dos demais partidos que se coligaram ao PSDB em 2018 reforça a tese.