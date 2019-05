Paulo César Norões: Emendas impositivas no radar do prefeito

De olho no orçamento impositivo, que vai dar acesso de estados e municípios a verbas do Orçamento da União, independentemente da vontade do Executivo, prefeito Roberto Cláudio se reuniu com parte da bancada cearense na Câmara Federal.

Todos foram chamados, mas só seis deputados foram: o líder da bancada Domingos Neto (PSD); os pedetistas André Figueiredo, Eduardo Bismarck, Leônidas Cristino e Robério Monteiro; e Dênis Bezerra (PSB).

Quinze deputados justificaram a ausência. Heitor Freire (PSL) e Genecias Noronha (SD) não responderam ao convite e o Capitão Wagner (Pros), pré-candidato à sucessão do atual prefeito, chegou a confirmar presença, mas não apareceu no Palácio do Bispo.

Roberto Cláudio fez uma apresentação sobre as obras da Prefeitura que precisam de recursos para serem finalizadas, como a revitalização do Mercado São Sebastião, recuperação do trecho municipalizado da BR 116 até o KM 10 (Messejana) e UTI para novo IJF que está em fase de construção.

Domingos Neto, que será o relator do Orçamento da União para 2020, garantiu ao prefeito o empenho de todos na aprovação das verbas. São obras que garantirão melhoria na qualidade de vida de toda a população.

Candidato próprio

Resolução do Diretório Nacional do PSD determina que o partido tenha candidato próprio a prefeito nas capitais, em 2020. A nova legislação não mais permitirá coligações nas eleições proporcionais. A ideia, então, é que as candidaturas majoritárias fortaleçam as de vereador do partido.

Parado no tempo

Seria de bom tom que os responsáveis pelo site oficial da Câmara Municipal de Fortaleza dessem uma atualizada nas informações. Na página dos vereadores ainda constam os nomes de Acrísio Sena, Salmito Filho e Soldado Noélio, todos eleitos deputados estaduais, e de Célio Studart, que virou deputado federal. Sem falar em Luciram Girão, falecido no início deste mês.

Proteção à orla

A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promove, nesta quarta-feira (22), audiência pública para discutir estratégias para minimizar os efeitos do avanço do mar na Praia do Icaraí, em Caucaia. Iniciativa da deputada Érika Amorim (PSD), que é também primeira-dama da cidade.

Com o povo

A vereadora Priscila Costa, em parceria com a Comissão de Direito Previdenciário da OAB- CE, estará na tarde desta terça- feira (21), na Praça do Ferreira, tirando dúvidas e esclarecendo à população fortalezense o que mudará com a Reforma da Previdência. A ação acontecerá a partir das 13h.

Fogo amigo

Jurista Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal passaram a criticar o Governo Bolsonaro. Dois dos principais artífices da queda de Dilma. Pascoal foi eleita deputada estadual pelo PSL de São Paulo com 2.060.786 votos, um recorde nacional.