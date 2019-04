Paulo César Norões: Em defesa dos autistas

Nesta terça, antes de presidir sessão solene na Câmara Federal pelo Dia Nacional e Mundial de Conscientização do Autismo, o deputado Célio Studart (PV-CE) amanheceu na residência oficial da presidência da Câmara, junto com seus companheiros da Frente Parlamentar em defesa dos autistas - a qual preside. No café da manhã com Rodrigo Maia, pediram ao presidente celeridade na tramitação de vários projetos apresentados relacionados à causa. Maia solicitou que a Frente elegesse cinco projetos prioritários e ele se empenharia pessoalmente para que tramitassem em regime de urgência. Um dos cinco escolhidos é do próprio Célio Studart, um projeto de lei que dá prioridade à tramitação de processos judiciais envolvendo autistas. Hoje, no Brasil, estão cadastrados 2 milhões de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A propósito

A Câmara Municipal de Fortaleza lançou nesta terça-feira (2), a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O presidente é o vereador pelo Pros, Márcio Martins, que há muito tempo tem lutado no parlamento municipal em defesa dos autistas e de seus familiares.

Esclarecimentos

Tanto o líder do Governo Júlio César Filho, quanto o deputado Guilherme Landim, apresentaram requerimento pedindo ao setor de segurança do Governo Federal esclarecimentos sobre a retirada de Maracanaú do projeto-modelo da diminuição da violência. Os parlamentares querem saber os critérios usados na escolha e as razões técnicas da troca de Maracanaú pelo município pernambucano de Paulista. O assunto ocupou a maior parte da sessão desta terça da Assembleia Legislativa. A discussão foi tão acirrada que até a pressão da deputada Fernanda Pessoa (PSDB) subiu e ela teve que ser atendida pelo departamento médico da Casa.

Proteção animal

O deputado estadual Acrísio Sena (PT), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, anunciou que o Governo do Estado vai criar a Coordenadoria de Proteção Animal. "Fico feliz porque nossa iniciativa, apresentada através do Projeto de Indicação 050/2019, foi acolhida pelo nosso governador Camilo Santana", comemorou Acrísio, que aproveitou para chamar todos os interessados para a audiência pública no próxima dia 25 de abril, às 15h, na sala das comissões, que discutirá também a criação da Rede de Proteção Animal.