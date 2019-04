Paulo Cesar Norões: Em defesa do Banco do Nordeste e Dnocs

O presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT) tem dois assuntos para a abertura da sessão plenária de hoje. Vai falar sobre a Comissão Especial que está tratando da reforma do regimento interno e fazer uma exposição sobre o que será discutido no encontro de parlamentares estaduais e federais do Nordeste, que acontecerá nesta sexta-feira (29), em São Luís. Encontro esse que deverá ser a base para a criação do Parlamento Nordestino, um fórum permanente para defender os interesses comuns dos estados da região. A preocupação, hoje, é o fortalecimento do Banco do Nordeste, cujo destino o Governo Bolsonaro ainda não definiu. Sarto acredita que uma grande articulação pode evitar o esvaziamento do BNB - ou mesmo uma fusão deste com o BNDES, como já foi especulado. Mobilização semelhante está articulada para a próxima segunda-feira, no Recife, em defesa do Dnocs.

Positivo

Aprovação da PEC que retira poder do Governo sobre o orçamento da União foi recebida no meio político como uma derrota governista na Câmara. Fora do meio político, no entanto, há quem considere a PEC - que ainda será votada no Senado - positiva. É o caso do cearense Lauro Chaves Neto, membro do Conselho Nacional de Economia: "É um avanço na democracia. O orçamento aprovado pelo Congresso será executado sem necessidade de favor político para liberar as emendas de uns e barrar as de outros", afirma o economista.

Desapego

Paulo Guedes condiciona a permanência dele no Ministério da Economia ao andamento da reforma da Previdência. Não surpreende. Guedes sempre disse que a motivação de estar no Governo era botar em prática uma economia liberal no Brasil. Se não der, volta a cuidar de seus negócios. Mas ponderou: "Não tenho apego ao cargo, mas não sou irresponsável de sair na primeira derrota".

In loco

Companheiros do trade turístico brincam dizendo que o presidente da ABIH Nacional, Manoel Cardoso Linhares, está quase virando um deputado. O homem não sai da Câmara Federal. Ontem comemorou aprovação do projeto que moderniza a Lei Geral do Turismo. Empresas aéreas brasileiras poderão ter 100% de capital estrangeiro.

Sessão solene

A votação do projeto que libera a venda de bebidas nos estádios ficou para abril. Mas o futebol será destaque no Plenário 13 de Maio, hoje. Por iniciativa do deputado Nezinho Farias (PDT) a Assembleia homenageia, às 15h, o Clássico-Rei Ceará X Fortaleza, que completou cem anos.