Paulo César Norões: Em defesa da democracia

Rodrigo Maia (DEM) tem subido no conceito dos colegas, não só pela habilidade para conduzir a Câmara Federal num ambiente político extremamente polarizado, mas também pelos atos em defesa da democracia. Reconhecimento que vem até de Lula, que, da prisão em Curitiba, mandou carta ao presidente da Câmara agradecendo sua postura diante do anúncio da transferência (frustrada) do líder petista, da sede da Polícia Federal para um presídio no interior de São Paulo.

Na ocasião, Maia segurou a votação da reforma da Previdência para que a bancada do PT conversasse com o presidente do STF, Dias Toffoli. Atitude importante, um contraponto à beligerância alimentada pelas falas polêmicas do presidente Bolsonaro e posicionamentos extremados de setores da oposição.

Debate

Senador Tasso Jereissati tem cumprido uma agenda concorrida, em Brasília. A sequência de audiências com os mais variados setores está na lista de suas prioridades. "A minha disposição é ouvir de coração e mente aberta a todas as audiências públicas e as sugestões e emendas dos senadores", disse ele, após definir o calendário de debates que acontecerão na próxima semana.

Em alta

Caiu no colo de Heitor Freire a vice-liderança do PSL na Câmara Federal. O cargo ficou vago com a saída do deputado Alexandre Frota (SP), expulso do partido por ter votado contra a reforma da Previdência. A ascensão consolida o prestígio de Freire na cúpula do PSL.

Alta rotação

O Núcleo de Produtividade Remota está revolucionando o Tribunal de Justiça do Ceará. Em 120 dias, foram julgados 36.366 processos, proferidas 54.800 decisões e realizadas 40.368 baixas nas 20 unidades onde foram implantadas o programa. O número total de julgamentos cresceu 37% em todo o Estado.

Créditos

O Núcleo de Produtividade Remota faz parte do programa Celeridade, criado na gestão do atual presidente do TJCE Washington Araújo. A equipe tem 20 juízes, 40 servidores e 184 estagiários de pós-graduação em Direito que atuam remotamente em processos de unidades judiciárias mais demandadas.

Advogados cearenses foram duplamente homenageados pelo seu dia, ocorrido no último dia 11. Na terça, houve sessão solene na Câmara de Vereadores de Fortaleza, iniciativa do vereador Plácido Filho (PSDB). Ontem, foi a vez da Assembleia Legislativa, iniciativa do emedebista Leonardo Araújo

Vereador Evaldo Lima (PCdoB) propôs batizar de Airton Fontenele uma escola de tempo integral no bairro Autran Nunes. Falecido na semana passada, Airton era um grande pesquisador, conhecido como "A Enciclopédia do Futebol"