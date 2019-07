Paulo César Norões: Em busca de conciliação

Chiquinho Feitosa se reúne hoje com os deputados Aníbal Gomes (federal) e João Jaime (estadual), o vice-prefeito de Fortaleza Moroni Torgan e outras lideranças do DEM. O suplente do senador Tasso Jereissati confia em solução pacífica para o imbróglio que gerou a intervenção da Executiva Nacional no comando do partido, no Ceará.

Até porque, segundo Feitosa, se a questão é o ingresso de Mayra Pinheiro, não há problema. Inclusive, revela que há seis meses ele próprio chegou a convidá-la para se filiar ao DEM. Entretanto, essa boa relação pode não ser suficiente, a partir do momento em que a chegada de Mayra estaria atrelada a uma mudança de postura do Democratas em relação ao grupo político dos Ferreira Gomes. Há ainda, portanto, muitos nós a serem desatados.

Articulação...

A semana passada foi repleta de articulações e disputas no plenário da Câmara dos Deputados, dentre elas a aprovação do destaque do PDT – de autoria do líder da bancada deputado André Figueiredo –, que garantirá a redução de danos para a categoria dos professores. Uma vitória que custou uma intensa articulação e discussão do líder, para com as centenas de parlamentares da casa, dentre eles, os partidos de centro e da base do Governo.

...eficiente

O destaque garantirá agora a aposentadoria para os professores com 55 anos de idade e para as professoras com 52 anos. “Não é aceitável que os trabalhadores da educação, tão importantes para o desenvolvimento do País, sofram ainda mais com os impactos dessa reforma”, disse Figueiredo.

Turismo

Com números do estudo “Segmento Turismo TV Verdes Mares” em mãos, o deputado Sérgio Aguiar (PDT) ressaltou na Assembleia que, hoje, o país que mais manda turista para o Ceará é a França e não mais Portugal. Depois aparecem Itália, Alemanha, Argentina, Portugal e Holanda. Fortaleza é a quinta entre as capitais brasileiras mais procuradas pelos europeus. Isso, somado aos investimentos nos hubs portuário e tecnológico, mostram que o Estado tem aproveitado bem a localização geográfica privilegiada, próxima dos grandes mercados da Europa, América do Norte e Ásia.



Camilo Santana está de férias com a família. Foram curtir as belezas de Santa Catarina. O governador aproveita também para conhecer os equipamentos turísticos daquele Estado, que recebe muitos visitantes ao longo do ano

Retomada do projeto Pôr do Sol na orla de Fortaleza atraiu bom público no início da Beira Mar. A novidade, dessa vez, foi o piano do ótimo Felipe Adjafre tocado a quatro mãos. O secretário de Turismo Alexandre Pereira surpreendeu muita gente ao demonstrar seus dotes artísticos. E foi aplaudido