Paulo César Norões: Economistas em festa

O Dia do Economista é comemorado em agosto porque a lei que criou a profissão no Brasil foi sancionada no dia 13 de agosto de 1951 pelo então presidente Getúlio Vargas. Uma luta que começou no Império, ainda em 1856, quando o Instituto Comercial do Rio de Janeiro foi criado. Em sessão solene a ser realizada a partir das 19 horas de hoje (20), na Assembleia Legislativa, o deputado Sérgio Aguiar homenageia personalidades que fizeram e fazem pela profissão, no Ceará. Entre os homenageados, o ex-governador Gonzaga Mota, a empresária Elisa Gradvohl e o jornalista Nazareno Albuquerque.

Sinal amarelo

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa se reúne hoje, às 17 horas, para decidir o futuro do deputado André Fernandes, que acusou o colega Nezinho Farias (PDT), de envolvimento com facções criminosas. Apesar do pedido de desculpa por não ter prova do que disse, Fernandes será julgado pelo Conselho. A expectativa é que o parlamentar do PSL seja advertido e não cassado.

Boas novas

Recém-empossado deputado estadual, na vaga do licenciado Soldado Noélio, Tony Brito tem se movimentado bem. Ontem, esteve no Palácio da Abolição, no lançamento da PMS (Plataforma de Modernização da Saúde). Gravou vídeo com Camilo Santana, com o governador reafirmando compromisso de fazer da Polícia Civil do Ceará a melhor Polícia judiciária do País, o que passa pela valorização salarial dos policiais. Soou como música nos ouvidos do deputado, também presidente do sindicato da categoria.

Biometria

O prazo para cadastramento biométrico obrigatório da Justiça Eleitoral vai até o dia 29/11, nos cartórios eleitorais ou postos de atendimento. Mas, 42% dos eleitores de Fortaleza ainda não fizeram a biometria. Como medida para diminuir esse déficit, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) sugeriu a instalação de postos de cadastro nos terminais de ônibus da Capital.

Aposta

Na eleição proporcional do próximo ano não haverá mais coligação. Cada partido lutará sozinho. O PCdoB se articula para formar sua chapa com 63 nomes, na confiança de que elegerá três vereadores. Os nomes mais cotados são os de Evaldo Lima, Eliana Gomes, Josenias Pereira, Preto Zezé e Rachel Andrade.

Visibilidade

Com a disposição de Ailton Lopes de disputar uma cadeira de vereador de Fortaleza, em 2020, fica cada vez mais nítido que o deputado estadual Renato Roseno (foto) será o candidato do Psol à sucessão de Roberto Cláudio. Primeiro porque não tem nada a perder, posto não precisar se desincompatibilizar para disputar a Prefeitura. Segundo porque é importante para o partido um nome forte na chapa majoritária para ajudar na eleiçao da chapa proporcional.

Recursos

O Dnit liberou R$ 32 milhões para as obras do Anel Viário de Fortaleza. Recursos liberados após reunião na semana passada entre o coordenador da bancada federal, deputado Domingos Neto (PSD), e o ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas. Mais R$ 30 milhões foram remanejados para o Ceará, para obras com orçamento mas que não teriam capacidade de execução. “Mostramos que o Ceará precisa e tem a execução”, explicou o deputado.

Enfermagem

Os 2,1 milhões de profissionais da enfermagem em atuação no País, sendo quase 74 mil no Ceará, ganham, hoje (20), novos espaços de diálogo com o Congresso Nacional. Às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara, será lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem, idealizada pelo deputado Célio Studart (PV-CE). As principais entidades do segmento estarão presentes no evento, que também representará o início dos trabalhos de outra frente: a que lutará pela carga horária semanal de 30 horas para esses profissionais, articulada pelo deputado Mauro Nazif (PSB-RO).