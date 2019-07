Paulo Cesar Norões: É Namoro ou amizade?

Não foi a primeira nem será a última vez que Tasso Jereissati compareceu a um evento da Prefeitura de Fortaleza. Já atendeu convites não só de Roberto Cláudio mas também do governador Camilo Santana. A presença do senador tucano na apresentação do "Mais Ação", pacote de obras do prefeito de R$ 1,5 bilhão, é uma forma de reconhecimento de RC pela ajuda de Tasso na liberação dos empréstimos que vão garantir o investimento.

Mas, é óbvio que gera especulações sobre uma possível reaproximação política do senador com o grupo dos Ferreira Gomes, com vistas às eleições vindouras. Especulações que, registre-se, não são de hoje. Elas começaram no rastro das conversas entre Tasso e Cid Gomes, na chegada deste ao Senado. Os FG teriam o apoio de Tasso para minar a candidatura do Capitão Wagner, em 2020. Em contrapartida, apoiariam a reeleição do tucano, em 2022.

Na rua

Alheio às especulações, Carlos Matos, o tucano que o PSDB anunciou como pré-candidato à sucessão de Roberto Cláudio, estreou neste fim de semana a realização de rodas de conversa em bairros da Capital sobre o momento atual e o futuro da cidade sob a perspectiva de soluções viáveis de governança. Matos esteve reunido com lideranças comunitárias do bairro Granja Portugal, marcando o início de um ciclo de debates que irá se desenvolver de forma continuada neste ano de 2019.

Quem sabe?

Roberto Cláudio tem se recusado a falar sobre quem será seu candidato. Repete sempre que ainda é cedo. Pequenos gestos, no entanto, muitas vezes são interpretados como pistas. No evento de ontem, no Teatro São José, RC falou sobre gratidão e teceu elogios ao deputado José Sarto (PDT). "Sempre foi interlocutor dos assuntos de interesse da Prefeitura na Assembleia Legislativa. Eu agora conto com um interlocutor privilegiado, porque ele é presidente do Poder. Muito obrigado, meu amigo, por tudo o que tem feito", disse.

Articuladora

Faltou ser dito. Na passagem de Damares Alves por Fortaleza, semana passada, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos destacou a capacidade de articulação da vereadora Priscila Costa (PRTB). Foi ela a responsável direta pela escolha da capital cearense para servir de piloto para o programa de inclusão digital dos idosos do Governo Federal, aqui em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Priscila Costa é uma jovem vereadora de primeiro mandato, representante, no Ceará, da nova direita que surgiu e se expande pelo Brasil.

Deputado federal Leônidas Cristino é o único do Ceará na comissão externa que vai acompanhar obras públicas inacabadas no País, a ser instalada hoje, na Câmara dos Deputados. O parlamentar cearense preside a Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional

Assembleia legislativa fará sessão solene quinta-feira (4), às 18h, pelos 100 anos do Centro Industrial do Ceará. Iniciativa do deputado Evandro Leitão (PDT). Atual presidente do CIC, André Siqueira, será um dos homenageados