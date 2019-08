Paulo César Norões: Domingos Filho movimenta-se

Ele foi impedido de disputar a última eleição por conta do cargo de conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Contas do Estado. Domingos Filho, no entanto, segue fazendo política como nunca. O presidente do PSD e a esposa, deputada estadual Patrícia Aguiar, passaram o fim de semana no Cariri, onde recebem vereadores, vice-prefeitos e lideranças políticas de Juazeiro do Norte, Crato, Jardim, Abaiara, Potengi, Araripe, Altaneira, Crato, Campos Sales e Mauriti. Os encontros fazem parte da estratégia do partido de se organizar para a disputa eleitoral 2020.

Parcerias

O último sábado (17) também foi dia de trabalho para o secretário de Saúde, Carlos Roberto (Cabeto) Martins Rodrigues. Ele se reuniu com representantes do Movimento de Luta contra Aids do Estado, para discutir como melhorar a Assistência às PVHA - Pessoas vivendo com HIV - e firmar a parceria da gestão com o movimento social. O pessoal do movimento foi embora satisfeito com a receptividade.

Posse na Assembleia

Ex-prefeito de Tejuçuoca, Edilardo Eufrásio (MDB) assume, amanhã (21), cadeira de deputado estadual, na vaga de Agenor Neto, que vai tratar assuntos particulares. Trata-se do quinto suplente a assumir lugar na AL. Além dele, estão lá: Manoel Duca (PDT), Lucílvio Girão (PP), Tony Brito (Pros), Davi de Raimundão (MDB) e Gordim Araújo (Patri).

Inesp...

O Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, órgão da Assembleia Legislativa, está na Bienal do Livro. Até sexta, o estande do Inesp recebe lideranças políticas, como o senador Cid Gomes, o ex-governador Lúcio Alcântara e o deputado estadual Acrísio Sena.

...Na Bienal

Hoje, às 16 horas, Acrísio Sena fará a apresentação do livro 'Meio Ambiente: começo e fim', de autoria do secretário Artur Bruno, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O presidente do Inesp, João Milton Cunha de Miranda, mandou decorar o estande com um painel que homenageia todos os parlamentares estaduais.