Paulo César Norões: Discrição como estratégia

Apontado como um dos nomes fortes para suceder Roberto Cláudio, Samuel Dias tem procurado manter a discrição. Que, aliás, tem sido sua característica como secretário de Governo do prefeito.

Prefere, como diz, focar nas tarefas a ele confiadas, no que faz muito bem. Não há dúvida que é o desempenho na gestão que pode lhe dar a visibilidade necessária para viabilizar uma eventual candidatura.

Sobre o assunto, por ora, o máximo que Samuel se permite é admitir-se lisonjeado por estar entre os possíveis candidatos. Afinal, ser cotado para suceder o chefe, um prefeito bem avaliado, já é uma clara demonstração de reconhecimento à sua atuação.

Ademais, a definição do candidato situacionista é coisa para meados de 2020. O que em política, convenhamos, é uma eternidade...

Restrições

Não está totalmente pacificado o retorno da vereadora Larissa Gaspar ao PT. O vereador Guilherme Sampaio disse que não é contra, mas, como dirigente partidário, condiciona seu apoio à sintonia dela aos posicionamentos do partido, na Capital, entre elas oposição a Roberto Cláudio - Larissa é da base do prefeito - e apoio a uma candidatura petista à Prefeitura, em 2020.

Restrições 2

Já o presidente do Diretório do PT de Fortaleza, Deodato Ramalho, informa que o reingresso de Larissa Gaspar só será consumado após a aprovação da instância partidária, o que só se dá após o cumprimento dos prazos estatutários. Enfatiza, ainda, que "nenhum vereador do PT ou outra liderança com mandato, salvo a posição pública do deputado Acrísio Sena, de quem a vereadora é aliada, se manifestou ainda contra ou a favor dessa filiação".

Sem sentido

Por sua vez, o deputado Acrísio Sena esclarece que a Secretaria Estadual de Mulheres do PT é a grande avalista da volta de Larissa Gaspar ao partido. "Ela já encaminhou o requerimento, na prática já está filiada", diz. Quanto às resoluções do Diretório de Fortaleza, o parlamentar entende que a oposição a Roberto Cláudio é pauta antiga, já superada. Não faz mais sentido, na medida em que PT e PDT estão juntos na frente de oposição ao presidente Bolsonaro - hoje, segundo ele, a pauta principal dos partidos progressistas para conter o avanço da onda conservadora no Brasil. Além disso, completa Acrísio, a principal liderança do PT no Ceará, o governador Camilo Santana, é aliado do prefeito.

Protagonismo

Relator na comissão especial que acompanha a reforma da Previdência, o senador Tasso Jereissati reúne-se nesta quarta-feira (10) com os governadores do Piauí, Wellington Dias; do Paraná, Ratinho Júnior; e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite para debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019. A reunião do colegiado acontece a partir das 14 horas e antecipa uma agenda de debates sobre o tema, que chegará ao Senado em agosto.

Secretaria estadual do Meio Ambiente entrega, nesta quarta-feira à noite, a Roberto Macedo, o Prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa, por sua contribuição ao desenvolvimento sustentável da Caatinga, no âmbito de sua atuação empresarial. A entrega será na Fiec

Senador eduardo girão esteve com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Pediu a reconstrução da adutora na Chapada do Apodi, rompida no fim de junho e a inclusão do Cinturão das Águas no plano de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)