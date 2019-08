Paulo César Norões: Diálogo pela convocação

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) afirmou o compromisso de articulação, junto ao Governo do Ceará, pela homologação e convocação dos professores aprovados no último concurso da Secretaria da Educação (Seduc), realizado em 2018. "Defendo que possamos dar uma resposta concreta de prazo para os concursados, inclusive para que eles possam se programar", disse Queiroz. Aprovados em outros certames do Governo Camilo Santana (PT), como o realizado em 2018 para a Secretaria da Cultura, também têm buscado parlamentares como ponte para um diálogo com o Palácio da Abolição.

Melhorar o escoamento

Na quinta-feira (22), foi aprovado, na Assembleia, o projeto de indicação de número 21/19 do deputado Nizo Costa (PDT), que trata da estadualização da antiga estrada da ferrovia que liga Iguatu a Cariús. O objetivo é contribuir com a melhoria do escoamento da produção agrícola ajudando no fluxo e melhorando a segurança dos que trafegam.

Bolsa catador

Assembleia aprovou emenda do deputado Elmano de Freitas (PT), que garante recursos para pagamento da "Bolsa Catador" através do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop). Segundo Elmano, são profissionais que prestam um trabalho inestimável à sociedade. "É direito dessa categoria ter educação, saúde, lazer, transportes e condições dignas de trabalho", destaca.

Esporte é saúde

Deputado federal Júnior Mano (PR) quer ajudar a difundir esportes que estão literalmente na crista da onda. Para tanto, apresentou projeto de lei na Câmara Federal que garante isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de equipamentos destinados às escolas de windsurfe, kitesurfe e stand up paddle. A medida será válida até o fim de 2024.

Benefício

Ampliar a isenção do pagamento da Contribuição para Iluminação Pública é a proposta do Projeto de Lei Complementar de autoria do vereador Odécio Carneiro. O PLC chegou à Câmara Municipal de Fortaleza na quarta-feira (21) e beneficia pessoas de baixa renda que consomem, por hora, até 100 KW. O projeto em vigor atende apenas 70 KW/h para ligações elétricas monofásicas. Caso seja aprovado, o projeto permitirá o aumento do limite de consumo em 30 KW/h.

Não vai

Ativista Preto Zezé agradece o incentivo para tentar uma cadeira de vereador de Fortaleza, mas avisa que não será candidato. O presidente da Cufa Internacional, que tentou, sem sucesso, se eleger deputado estadual pelo PCdoB, em 2018, diz que o objetivo principal era colaborar para fortalecer a criação do Frente Favela Brasil. "Considero missão cumprida", finaliza Preto Zezé.