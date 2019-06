Paulo César Norões: Diálogo com a indústria

O deputado Salmito Filho (PDT), presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado do Ceará, da Assembleia Legislativa, agendou visita oficial dos membros da comissão à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, no próximo dia 12, às 14h30. Serão recebidos pelo presidente eleito da Fiec, Ricardo Cavalcante. Ainda nesta semana, na quinta-feira (6), receberá técnico do projeto Ceará 2050, às 8 h, na AL.

A Comissão, que debate agenda propositiva em relação ao planejamento das regiões cearenses, está buscando fundamentações técnicas para construir seu plano estratégico. Além de Salmito e do vice Leonardo Pinheiro (PP), estão na Comissão Guilherme Landim, Romeu Aldigueri e Sergio Aguiar (PDT); Fernando Santana (PT), Audic Mota (PSB) e Carlos Felipe (PCdoB).

Parabéns

Governador Camilo Santana, que aniversariou ontem, recebeu grupo de parlamentares e assessores próximos para um café da manhã no Abolição. Depois ouviu o tradicional 'Parabéns pra você' na abertura do Seminário Prefeitos, no Centro de Eventos, cantado por gestores e executivos de mais de uma centena de municípios cearenses.

Parceria

Presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e prefeito do Cedro, Nilson Diniz propôs e o governador Camilo, de pronto, aceitou. O Governo vai fazer parceria para disponibilizar para as prefeituras a expertise do Estado no setor fiscal, que virou referência no Brasil. A ideia é algo nos moldes do que o Governo faz na área de educação, com capacitação de profissionais e premiação por desempenho.

Dados do Legislativo

Assembleia Legislativa participa de forma ativa da sétima edição do Seminário Prefeitos. Um estande oferece aos participantes produtos, fruto do trabalho dos órgãos de inteligência da Casa: Comitê de Altos Estudos, Universidade do Parlamento (Unipace) e o Inesp. "A Assembleia tem uma pluralidade de setores e serviços que têm como contribuir com a melhora da gestão pública", pontua o presidente José Sarto.

Terá candidato

Deputado estadual Elmano Freitas acredita que o PT terá candidato próprio à Prefeitura de Fortaleza. A candidata natural é Luizianne Lins, por tudo o que fez durante os oito anos de mandato e a grande votação que teve para deputada federal, em 2018. Para Elmano, o PT só não terá candidato se realmente o governador Camilo fechar questão.

Hoje, os novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) tomarão posse na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), no Cambeba. Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo assume a presidência da Corte oficialmente e o desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto será o vice

Palestra da deputada federal Joice Hasselmann (PSL), em Fortaleza, sobre a Reforma da Previdência, que aconteceria no sábado (8), mudou para o próximo dia 28, sexta-feira, no mesmo local.