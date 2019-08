Paulo César Norões: Dia a dia de candidato

Dentro do secretariado de Roberto Cláudio, Samuel Dias é o mais cotado para ser o candidato da situação a prefeito de Fortaleza, em 2020. E, embora sempre repita que é cedo para falar em sucessão, fato é que o secretário de Governo tem assumido o protagonismo nos atos públicos da Prefeitura.

Esta semana, ele esteve no Panamericano, acompanhado de vereadores e deputados votados no bairro, apresentando ao povo as benfeitorias que ali serão realizadas, através do projeto "Mais Ação".

Assim, de aparição em aparição, Samuel vai construindo um perfil de candidato. E, registre-se, com o beneplácito do chefe. RC não só permite como estimula a exposição de seu principal auxiliar na vitrine da política. Pode até não vingar como candidato. Mas, não será por falta de preferência.

Medidas duras

Ontem foi um dia de decisões importantes no Partido Socialista Brasileiro. A cúpula nacional decidiu expulsar o deputado federal Átila Lira e suspendê-lo por um ano das funções partidárias e parlamentares outros nove deputados que descumpriram orientação do partido na reforma da Previdência. A punição mais dura para Átila foi por ele ser reincidente - votou a favor da reforma trabalhista do Governo Temer.

Frota renovada

Com a entrega, ontem, de vinte novos veículos, o Samu Fortaleza já teve, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, uma renovação total das unidades do Samu, incluindo a aquisição de carros reserva. Segundo o prefeito, são 24 carros novos circulando pela cidade e, além das ambulâncias, mais 14 'motolâncias' são utilizadas para que o atendimento chegue mais rápido até o paciente.

Primeira infância

Propositor da Frente Parlamentar Estadual em Defesa e Promoção da Primeira Infância, o deputado Queiroz Filho (PDT) informa que a equipe técnica da Assembleia Legislativa vai elaborar um projeto científico para fundamentar e estimular o desenvolvimento de novas ações e investimento destinados às crianças. O presidente José Sarto deu o aval para a utilização da estrutura que existe na Casa, como a Inesp, a Universidade do Parlamento (Unipace) e as comissões temáticas. "Muitas pessoas pensando juntas para entregar um trabalho que será útil para todo o Estado", explica Queiroz.

Deputado Sérgio Aguiar esteve nos últimos dois dias em Florianópolis. Foi representar a nossa Assembleia Legislativa no seminário da União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale) sobre promoção e defesa da cidadania, na Assembleia catarinense. Aguiar aproveitou para articular a vinda da próxima reunião da entidade para Fortaleza

Foi eleita a primeira diretoria do Colégio de Academias Científicas e Profissionais do Ceará. O presidente de honra é Roberto Victor (Academia de Direito) e o presidente, Victor Frota Pinto (Engenharia)