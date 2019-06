Paulo César Norões: Deputados solidários ao colega Nezinho

A maior parte da sessão desta terça da Assembleia Legislativa foi dedicada ao "Caso Nezinho", como vem sendo chamada por lá a denúncia do deputado André Fernandes (PSL), segundo a qual o parlamentar envolvido com facções criminosas seria o deputado Nezinho Farias (PDT), que utilizou 70 minutos da sessão para se defender e, naturalmente, mostrar sua indignação com a acusação.

Fernandes não apareceu. Ele estaria em Brasília. O presidente José Sarto (PDT) anunciou que os documentos apresentados pelo deputado do PSL não têm substância, o que pode sinalizar uma punição a ele, seja advertência, suspensão ou, no extremo, a cassação do mandato.

Algo que os mais experientes consideram difícil, pois Fernandes está em início de mandato e, portanto, não tem nenhuma punição no currículo. Mas, se chegasse a tanto, não seria o primeiro caso de cassação na Casa. O último deputado estadual a sofrer a punição foi Sérgio Benevides, em 2004, no escândalo da "Merenda Escolar".

Solidariedade

Pronunciamento do deputado Nezinho Farias (PDT) teve apartes de colegas de diversos partidos. Salmito Filho foi um deles, e citou o filósofo e político francês Montesquieu: "A injustiça que é feita contra um é uma ameaça a todos". Salmito foi além: "O que foi feito contra Vossa Excelência, deputado Nezinho, vai em confronto com o princípio universal que é a ética. Esta Casa merece respeito, não por mim ou por qualquer um dos 46 deputados, mas pelo povo cearense. Nós representamos, constitucionalmente, a população", enfatizou.

Vou de táxi

Deputado estadual Acrísio Sena (PT) intermediou encontro, nesta terça, entre taxistas intermunicipais e o secretário de Relações Institucionais do Estado, Nelson Martins, no Abolição. Eles pediram ao secretário o andamento do projeto apresentado pela ex-deputada Rachel Marques, de regulamentação da atividade em todo o Ceará. Hoje, são 780 veículos atuando em 32 municípios. Segundo Nelson, o projeto será enviado, em forma de mensagem, na próxima semana, para a Assembleia Legislativa.

Complicado

No evento da Associação Cearense do Ministério Público, em Fortaleza, para discutir o combate à corrupção, o procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-integrante da força-tarefa da Lava Jato, falou da dificuldade de combater crimes de colarinho branco no Brasil. "A corrupção está entranhada na forma que o poder é exercido no Brasil, havendo sempre muita incompreensão por parte dos ingênuos e falsidade por parte de interessados quanto aos objetivos de qualquer investigação desse tipo", disse.

Parceria plena

Deputado de primeiro mandato, Junior Mano (PR) tem se valido da experiência do colega Roberto Pessoa (PSDB), a quem se refere como "enciclopédia humana", para transitar com destreza pelos corredores do Congresso Nacional e circular com desenvoltura pela Esplanada dos Ministérios. Pessoa, por sua vez, prepara o jovem deputado para tocar as demandas de Maracanaú em Brasília, no caso dele, Roberto, vir a se eleger prefeito, ano que vem.