Paulo César Norões: Deputados avaliarão Marco Regulatório

A Câmara dos Deputados deverá colocar entre suas prioridades no segundo semestre o projeto de autoria do senador Tasso Jereissati, que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. O setor é considerado pelo Governo como um dos mais importantes na escala dos que incrementam a economia com a geração de milhares de empregos em todas as regiões, principalmente nas mais carentes.

Estudo recente do Instituto Trata Brasil reforça que persiste uma grave crise na falta de esgotamento sanitário. A grande maioria dos municípios continua sem investir na área. Segundo o ranking, os 20 municípios brasileiros com os melhores indicadores de saneamento têm investimento médio anual por habitante de R$ 84,61 no setor, mais de três vezes o valor gasto pelos vinte mais mal colocados no ranking, de R$ 25,02.

Tasso tem se mobilizado para que a Câmara possa discutir e aprovar seu projeto no segundo semestre e que a matéria possa avançar para a sanção da Presidência da República. No ranking das 20 melhores, apenas cidades do Sul e Sudeste. Para Tasso, "os novos investimentos beneficiarão exatamente os municípios pobres do País, onde não há saneamento".

Reajuste para a PM

Promessa de campanha de Camilo Santana, deve ser enviada em breve à Assembleia Legislativa mudança na lei de ingresso para oficiais da PM, o primeiro passo para a requalificação salarial dos oficiais que, apesar da média Nordeste aplicada pelo governador, ainda têm os salários defasados em relação ao Brasil. Serão agraciados com a reposição salarial tanto oficiais, que terão carreira jurídica, como os praças. Agentes e escrivães da Polícia Civil também deverão ganhar aumento.

Encontro

Deputado federal Capitão Wagner (Pros) esteve ontem com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). Temas como gestão pública e segurança foram debatidos. Witzel explicou como vem trabalhando para tirar o Estado do "vermelho" e iniciar 2020 no "azul". O governador falou ainda das medidas adotadas para reduzir a violência no Rio.

Em tempo

Capitão Wagner diz que o PSC do Ceará, que vai apoiá-lo em 2020, terá nova composição. Os membros que deverão assumir o partido devem ser conhecidos até semana que vem.

Presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo comemora produção dos estagiários em pós-graduação, contratados na sua gestão. São 7 mil processos julgados, o que pode colocar a Justiça do Ceará entre as que têm melhores resultados. Vêm aí os juízes leigos, que darão mais suporte à Justiça.

Noite da última

Segunda feira, em meio ao 'toró' que desabou em Fortaleza, populares assistiam veículos caírem numa vala aberta na Av. Santos Dumont, embaixo do viaduto da Santana Jr. Em vez de avisar os incautos motoristas do perigo, preferiam gravar as cenas em seus celulares para postarem nas redes sociais. Ah, Brasil!