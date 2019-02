Paulo César Norões: Deputado novato se destaca nas redes sociais

O FSBinfluência é um órgão do Congresso que monitora publicações dos deputados e senadores nas redes sociais. A partir daí, elabora um ranking sobre o desempenho dos congressistas, levando em conta o número de seguidores, a quantidade, alcance e engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos) das publicações. Entre 1º e 20 de fevereiro, Célio Studart (PV) apareceu como o deputado federal mais influente entre os 22 eleitos no Ceará. Ele, que sempre usou as redes sociais para alavancar sua atividade política de vereador e, agora, deputado, tem atualmente 120 mil seguidores no Instagram, e mais 650 mil no Facebook. Números que, segundo o FSBinfluência, crescem diariamente. Studart aparece em 49º lugar nma lista com 577 parlamentares (deputados e senadores) e em 39º se considerada apenas a Câmara, que tem 513 deputados.

Arma monitorada

Recém-chegado à Câmara, deputado Junior Mano (Patri) apresentou projeto de lei que mexe em tema polêmico. Ele defende a posse de arma de fogo em residências ou comércios, mas propõe que ela deve ficar guardada em uma espécie de cofre protegido por senha e monitorado remotamente, de forma que toda vez que seja aberto gere um sinal eletrônico no Centro Integrado de Comando e Controle da respectiva Secretaria da Segurança Pública que, por sua vez, teria a chance de checar, em tempo real, uma possível ocorrência. O deputado parte agora para conseguir apoio de seus pares para aprovar a PL.

Voto secreto

Deputado Capitão Wagner (Pros) apresentou projeto para tornar aberta a votação para presidente da Câmara dos Deputados. "Devemos primar por um parlamento cristalino", diz o parlamentar cearense. Parece nobre, mas o tema é complexo. Há o argumento de que o voto secreto é uma proteção aos parlamentares contra eventuais perseguições do Executivo ou, até mesmo, do presidente da Casa eleito. Projeto, portanto, deve gerar boas discussões.

Liderança

Presidente do PSC no Ceará, Nicolle Barbosa, se reuniu em Brasília com a cúpula do partido, quando apresentou o projeto PSC 2022 . Nicolle saiu fortalecida e pronta para mais uma missão. O PSC realizará um grande evento no Ceará com a presença do presidente nacional, Pastor Everaldo, o governador do Rio, Wilson Witzel, outros nomes da Executiva Nacional e pré-candidatos a prefeito e vereador de vários municípios cearenses.